印度將停用2,000元大鈔 民眾不去換鈔卻先做這件事

在印度政府近來宣布即將停用2,000盧比的大鈔後，印度民眾正拿著這款大鈔擴大採買日用品，甚至買高檔名牌商品也毫不手軟。 歐新社

在印度 政府近來宣布即將收回2,000盧比大鈔後，當地民眾正拿著這些大鈔狂買日用品，甚至買高檔品牌商品也毫不手軟，好處是省下去銀行排隊換鈔或存入大額現金的功夫。

路透報導，印度央行 （RBI）19日宣布，國內面額最大的2,000盧比大鈔（約24美元）將在9月底後退出市場、不再流通。央行並未說明確切原因，但隨著印度即將舉行地方選舉和全國大選，有分析師 指出，屆時現金用量通常會激增，而且往往是在帳目不明的交易中。

印度總理莫迪為掃蕩黑錢，在2016年11月突然廢止500和1,000盧比大鈔，相當於86%市面流通的鈔票一夕作廢，迫使民眾擁向銀行提領存款或兌換新鈔，對民間衝擊甚鉅。路透表示，這次2,000盧比換鈔行動預料不會再像前一次這麼擾民。

自上周末開始，印度民眾湧向各大賣場，拿著2,000盧比大鈔消費，省下去銀行排隊換鈔的麻煩，也避免存入太多錢引起稅務部門稽查。

幾家印度商店在開放換鈔的第一天（23日）表示，他們非常樂意收取2,000元大鈔，把握能增加銷售的機會。在孟買克勞福德市場附近擺攤的30歲芒果商阿茲哈說：「自上周六開始，許多民眾拿著2,000元大鈔來買芒果。我每天會收到八至十張2,000元大鈔，我照單全收。我別無選擇，這就是我的日常工作。我會在9月30日前一次存入，只要大鈔還能使用就不須擔心。」

孟買一家購物中心內的瑞士雷達表（Rado）專櫃經理馬蒂斯表示，自央行宣布將收回2,000元大鈔以來，專櫃收到的大鈔數量暴增60%~70%，「這推升我們的手表銷量從每天平均1~2只，增加至3~4只。」