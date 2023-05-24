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荷蘭公司打造環保「蕈菇棺材」 一個半月自然分解

編譯高詣軒／即時報導
荷蘭新創公司「環形生物科技」展示由蕈菇和麻纖維製成的棺材。美聯社
荷蘭新創公司「環形生物科技」展示由蕈菇和麻纖維製成的棺材。美聯社

隨著永續發展意識高漲，環保製品逐漸成為熱門選項，甚至連在生命的最後，也可以為環境貢獻一份力量。美聯社報導，一家荷蘭公司提供一款由「蕈菇」製成的棺材，除了只要一周就能「生長」完成，使用後也只需一個半月內就能生物分解並回歸塵土。

這款蕈菇棺材是由荷蘭「環形生物科技」公司（Loop Biotech）所生產，製作過程為在特殊模具上，放置蕈菇根部結構「菌絲體」和麻纖維，一周後就可以「長出」形似古埃及石棺的單色棺材。比起需要數十年才能長成、分解的木製棺材，似乎來得相對環境友善。

美聯社引述環形生物科技的美籍發明家哈里斯（Shawn Harris）表示，世界各地對於喪葬方式有不同文化和做法，「但我確實認為，我們有很多人，很大比例的人們，會希望有不一樣的方式」。

由蕈菇製成的骨灰罈，可在自然環境中分解。美聯社
由蕈菇製成的骨灰罈，可在自然環境中分解。美聯社

環形生物科技的29歲創辦人亨德里克斯（Bob Hendrikx）表示，自己對於自然界相當有研究，特別是針對蕈菇，指出蕈類扮演生物分解者的角色，因此以此為發想做出蕈菇棺材。對於習慣火葬者，他們也有推出骨灰罈版本，在罈罐分解後，骨灰亦可滋養周遭樹木。

目前，環形生物科技每個月有能力「培育」500副棺材或骨灰罈，並正在向歐洲國家銷售。亨德里克斯表示，相關產品在北歐國家的接受度較高，因為當地具備更充分環保意識，且因為地區氣候環境關係，對蕈菇的了解更深。

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