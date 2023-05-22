我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯回家 金塊橫掃湖人 隊史首闖總冠軍

蓋茲捲腥聞 曾給畢業生忠告：不要過於聰明而迷失

涉及多國共7000名士兵 北約在巴爾幹地區舉行聯合軍演

編譯張君堯／即時報導
北約成員國以及其他非成員國軍隊22日在巴爾幹地區的阿爾巴尼亞共和國及周邊國家展開聯合軍事演習。（歐新社）
北約成員國以及其他非成員國軍隊22日在巴爾幹地區的阿爾巴尼亞共和國及周邊國家展開聯合軍事演習。（歐新社）

北約成員國以及其他非成員國軍隊22日在巴爾幹地區的阿爾巴尼亞共和國（Albania）及周邊國家展開聯合軍事演習。

美聯社報導，這次為期2周的快速反應演習「Immediate Response 23」是多國聯合軍演「Defender Europe 23」共3場演習中的第2階段，其中涉及約2800名美軍和來自保加利亞、克羅埃西亞、希臘和土耳其等其他國家共7000 名士兵。

「Defender Europe 23」旨在建立美國與北約盟國和合作夥伴之間的戰備狀態和互通性，同時展示美軍向歐洲快速部署部隊和裝備的能力，聲明中強調「這種對盟友的承諾將保證阻止那些威脅歐洲和平的人」。

阿爾巴尼亞總統貝加伊（Bajram Begaj）表示「我國將致力履行使命，除了成為巴爾幹地區的穩定力量外，還將持續向周遭更廣大的地區傳遞安全信號」。

阿爾巴尼亞2021年首度主辦「Defender Europe 23」聯合軍演，是二戰以來首次在西巴爾幹地區舉行的此類大規模軍事演習，至於尚未加入北約、但將加入歐盟列入主要優先事項的科索沃亦正舉行一些軍事演習。

北約 歐盟 土耳其

上一則

誓言推翻普亭 俄民兵「俄羅斯自由軍」聲稱占領俄烏邊境村

下一則

加薪趕不上通膨 日本上年度實質薪資創8年最大減幅

延伸閱讀

外國人大買日本閒置空屋 這些地區的物件最受歡迎

外國人大買日本閒置空屋 這些地區的物件最受歡迎
自家人造反？俄邊疆地區遭攻擊 烏情報局：俄公民所為

自家人造反？俄邊疆地區遭攻擊 烏情報局：俄公民所為
重鎮巴赫姆特淪陷？烏克蘭：仍控制部分地區

重鎮巴赫姆特淪陷？烏克蘭：仍控制部分地區
菲律賓與澳洲陸軍聯合軍演 因應未來可能威脅

菲律賓與澳洲陸軍聯合軍演 因應未來可能威脅

熱門新聞

示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。（美聯社）

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

2023-05-17 20:48
IBM位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視。（路透）

IBM員工請病假15年照領年薪 告公司「未加薪」判決出爐

2023-05-20 05:48
一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
傭兵組織瓦格納集團在巴赫姆特揮舞旗幟。(路透)

烏克蘭指揮官承認：巴赫姆特大部分已被俄軍拿下

2023-05-21 10:53

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」