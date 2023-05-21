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南非爆發霍亂疫情 已奪走10條人命

中央社／約翰尼斯堡21日綜合外電報導
南非豪登省衛生當局21日表示，該國首都普勒托利亞周遭爆發霍亂疫情，已奪走至少10條人命。圖為霍亂弧菌。（取自維基百科）
南非豪登省衛生當局21日表示，該國首都普勒托利亞周遭爆發霍亂疫情，已奪走至少10條人命。圖為霍亂弧菌。（取自維基百科）

南非豪登省衛生當局今天表示，該國首都普勒托利亞周遭爆發霍亂疫情，已奪走至少10條人命，敦促民眾要「格外留意」。

普勒托利亞（Pretoria）所在的豪登省（Gauteng）衛生當局表示，15日開始至今，已經有95人出現包括腹瀉、胃痙攣、嘔心等霍亂症狀，前往當地醫院就診。

豪登省衛生部在聲明中表示，今天經實驗室檢測，證實至少有19例感染霍亂，並指有37人仍在接受治療。

病逝者包括一名3歲兒童，及9名成人。

豪登省衛生當局首長恩科莫-拉雷霍科（Nomantu Nkomo-Ralehoko）表示，他們正在動員額外的醫護人員、護士等人力，以因應這波集中在普勒托利亞北區哈曼斯克拉爾（Hammanskraal）的霍亂疫情。

恩科莫-拉雷霍科說：「我們要重申並敦促民眾，不要接觸已知或疑似遭感染的食物、水、物品，在處理食物之前、使用廁所之後，都要用肥皂徹底洗手。」

霍亂可透過食用受污染的食物或水而傳播。若未及時治療，可能在數小時內就奪走人命。

稍早，普勒托利亞政府已經敦促哈曼斯克拉爾和周遭地區的居民，不要直接從水龍頭喝水，並稱將會有水車供水。

聯合國表示，在穩定降溫10年後，霍亂2021年在全球各地捲土重來，本週更警告在43個國家的共10億人正處於危險中。

霍亂在南非並不盛行。南非上次爆發霍亂疫情是2008、2009年的時候，當時其鄰國辛巴威爆發疫情，通報約1萬2000個病例，南非境外移入病例跟著激增，隨後也出現本土病例。

在附近的馬拉威、莫三比克這兩個聯合國認為2023年霍亂最嚴重的國家爆發疫情後，南非今年也通報了幾個病例。

世界衛生組織（WHO）將全球霍亂病例增加歸咎於貧困、衝突和氣候變遷。

疫情 南非 聯合國

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