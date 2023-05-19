強化軍事合作 日法領袖矢言深化關係

法國總統馬克宏(左)與日本首相岸田文雄在峰會上討論軍事演習相關事項。(路透)

日本 及法國繼本月稍早同意加快聯合軍事演習相關討論架構，以推動兩國「相互准入協定」後，雙方今天再表示期盼深化雙邊合作。

路透報導，日本首相岸田文雄今天在廣島七大工業國集團（G7）領袖峰會舉辦前表示，這是發展「獨特夥伴關係」的機會。

日本及法國相關部會首長本月稍早已各自指示所屬加快談判進程，建立一個永久性架構改善行政、法律及政治程序供舉行聯合軍演。日本去年12月才一改多年和平主義傳統，宣布實施二戰以來最大規模軍備擴張。

日本已和澳洲 、英國簽署「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement,RAA），建立促進軍事合作的架構，例如讓外軍部隊的人員與裝備更容易進到日本。

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）與岸田會談前說：「我也希望彼此能共同執行目前已完成的雙邊合作計畫，這將讓我們能在未來幾年內強化雙邊合作。」

基於對中國的擔憂，包括中國對台灣的壓力、相關區域內的航行自由及貿易爭端等，東京當局力拚強化與他國防衛關係。

過去幾年日、法兩國已數次舉行雙邊聯合軍演，也都加入更大的共同防衛群體。兩國也同意加強國防裝備及技術合作，尤其關注新一代地雷探測設備。