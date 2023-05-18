我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2周內債限有解 史指9個月新高

三情況 你可能需要人壽保險

獲打賞2000元看她愛愛 成人網紅崩潰…頭號粉絲是繼父

聯合新聞網／即時報導
泰拉發現「打賞」了2000美元要求各種情色內容的「乾爹」竟然是繼父，令她十分崩潰。（取材自TikTok）
泰拉發現「打賞」了2000美元要求各種情色內容的「乾爹」竟然是繼父，令她十分崩潰。（取材自TikTok）

澳洲一名成人網紅因為經營成人社群平台而「毀了媽媽的婚姻」，原因竟是因為繼父一直以來都是她的頭號粉絲，還「打賞」了近2000美元看她的性愛影片。

據澳洲新聞網（News.com.au）報導，這名女子泰拉（Taila Maddison）在TikTok上分享自己的經歷，表示自己經營OnlyFans不久後，就有一個忠實粉絲。這個粉絲捏造出非常真實的假名，還每天都會找泰拉聊天。

這名粉絲買下泰拉所有需要付費的內容，前前後後才短短兩個月就砸下約2000美元。這些付費內容包含泰拉跟伴侶的性愛影片，泰拉每天的內褲照，或是對方要求的特殊動作，非常火辣私密。不料泰拉日前卻意外發現，一直以來購買這些內容的「乾爹」其實是她的繼父。

原來TikTok有項功能是推薦給用戶「你可能認識的手機聯絡人」，因此只要有對方的手機號碼，TikTok就會推薦這名用戶。泰拉因此發現這名「乾爹」的帳號出現在「可能認識的手機聯絡人」清單中，縮小範圍調查後才發現原來粉絲是繼父假扮的。

泰拉說，繼父從她11歲時就跟她住在一起，這件事給她帶來不小的創傷。她原本只是試探性地跟對方說：「我知道你是誰了」、「你應該跟她（指女子的媽媽）談談，不然我就去跟她說」，對方就坦承自己是繼父。

泰拉提到，事情發生後繼父搬離了他們家，也封鎖她所有社群媒體帳號，目前已經跟她和媽媽斷聯。

手機 社群媒體 TikTok

上一則

英日廣島協議：台海和平是國際安全不可或缺一部分

延伸閱讀

全美首例 蒙大拿州全面禁TikTok 州長簽署法案明年生效

全美首例 蒙大拿州全面禁TikTok 州長簽署法案明年生效
伊州擬率先立法保護兒童網紅 防止剝削

伊州擬率先立法保護兒童網紅 防止剝削
拚點閱率 美網紅「故意」墜機 被控滅證 恐面臨20年監禁

拚點閱率 美網紅「故意」墜機 被控滅證 恐面臨20年監禁
全美第一槍 蒙大拿宣布封殺TikTok 禁軟體商上架

全美第一槍 蒙大拿宣布封殺TikTok 禁軟體商上架

熱門新聞

一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
泰國前總理塔信么女、國會最大在野黨「為泰黨」總理候選人之一貝東塔。(美聯社)

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

2023-05-14 17:03
烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(歐新社)

馬克宏會見澤倫斯基 稱俄羅斯挫敗「已成中國附庸」

2023-05-14 21:21
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。（美聯社）

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

2023-05-17 20:48
哈利（左）與梅根恐怕再也回不去皇室，有可能真的會變局外人。（路透資料照片）

兩代英王態度大不同？查理想跟哈利和解 威廉死不願

2023-05-14 19:26

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神

劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神
哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷
苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義

苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義