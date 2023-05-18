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躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

聯合新聞網╱即時報導
示意圖，非當事人。(取材自ingimage)
示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

澳洲一名女子在準備搭機時，由於行李超重，於是出奇招乾脆把衣服全都穿上身，不過還是被地勤攔了下來。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，19歲的阿德瑞娜日前跟朋友一起到墨爾本旅行，旅行結束後準備搭機返家時，卻發現自己的行李超重6公斤。阿德瑞娜跟朋友還是拖著爆滿的行李箱到機場搭機，希望不要被地勤人員發現，不過卻事與願違。

地勤人員秤完行李後告訴兩人行李超重，必須要付65美元的超重費，所以兩人只好在現場開始想辦法減輕行李重量。阿德瑞娜說自己靈機一動，想說只要把東西全都穿在身上，應該就可以避免行李過重，所以他們就開始把行李箱中的衣服褲子都拿出來往身上穿，就連iPad都想辦法塞在褲子裡面。

阿德瑞娜說自己穿了6件衣服加上外套，還有9件塞在寬鬆的褲管裡，讓她看起來「跟熊沒兩樣」。整理到後來，行李箱裡面只剩兩雙鞋、一個包包和幾雙襪子。

不過兩人的小聰明當然沒有過關，地勤告訴她們依然要付超重費，而且因為兩人已經耽擱到飛機起飛的時間，也來不及把衣服脫下來，所以就這樣穿著所有衣服搭上飛機。

捷星航空（Jetstar Airways）發言人受訪時表示，雖然兩人的方法很有趣，但每位乘客的隨身攜帶行李限制都是一樣的，他們需要確保檢查行李的過程是公平的，並確定所有乘客都有足夠的置物空間。

澳洲 機場

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