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因應偵查入侵保衛國土 菲律賓近南海島嶼建機場跑道

中央社馬尼拉18日專電
面向南海的菲律賓巴拉巴克島在興建碼頭和3公里長機場跑道。(路透)
面向南海的菲律賓巴拉巴克島在興建碼頭和3公里長機場跑道。(路透)

菲律賓參謀總長森蒂諾17日前往面向南海的巴拉巴克島視察。這個島嶼是馬尼拉開放美軍使用的戰略據點之一，正在興建碼頭和3公里長機場跑道，以偵查他國入侵並保衛菲律賓國土。

巴拉巴克島（Balabac）鄰近存在主權爭議的南沙群島。根據菲美「加強國防合作協議」（EDCA），目前美軍可使用的菲國基地包括同樣鄰近南海、位於巴拉旺省（Palawan）的包蒂斯塔空軍基地（Antonio Bautista）及菲國東北部、距台灣僅約400公里的奧西亞斯海軍基地（Camilo Osias）等9處據點。

菲律賓武裝部隊臉書今天貼文表示，森蒂諾（Andres Centino）17日前往巴拉巴克島視察正在興建的3公里長跑道。一旦完工，這處簡易機場可供軍用和民用飛機使用，預計可強化菲律賓在區域的軍事存在並「偵查對戰略海上航線的入侵」。

菲律賓官方的菲律賓新聞署（PIA）引述森蒂諾說，加強國防合作協議「將提高我們軍隊的防衛能力。為我們國家做好防衛準備並沒有錯」。

馬尼拉當局南海主權聲索及對中國海警的反制行動近日升級，菲律賓海巡隊並在南海專屬經濟海域放置導航浮標，以聲索南沙群島主權。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，巴拉巴克島位於巴拉旺省最南端，距北京占據的美濟礁約140海里。森蒂諾說，巴拉巴克島位於戰略海上航線上，菲國軍隊在此可監控所有往來船隻。

美濟礁處在中國在南海控制島礁的最前沿，被認為是中國的「海上前哨」。

森蒂諾說：「我們必須能偵查到入侵。如果我們要防衛（國土），我們必須偵查並確認誰進到這裡來。」

他表示：「如今我們能具備偵查進出船隻或飛機的設施或能力非常重要。我們計劃如何防禦之前，應該要知道進到這裡的人是敵對還是友好的。」

可運送重型建材的巴拉巴克島海灘坡道預計將於明年完工，碼頭則將在2026年完工。

菲國軍方表示，根據菲美「加強國防合作協議」，巴拉巴克機場周邊還將建造人道援助及災害防救倉庫、營房和其他設施。

森蒂諾也視察包蒂斯塔空軍基地在「加強國防合作協議」下已完工的人道援助及災害防救倉庫、高架油箱、指揮管控中心和彈藥庫。

他指出，菲律賓軍隊是實際使用這些設施的人，但若有必要，也會開放美軍使用相關設施。

另外，森蒂諾此行訪視巴拉巴克島的羅沙里歐海軍基地（Narciso Del Rosario）、包蒂斯塔空軍基地的西戰術作戰聯隊總部、巴拉旺省首府公主港市（Puerto Princesa）古納南海軍基地（Carlito Cunanan）的西海軍部隊總部，以及負責南海防務的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）總部以慰問軍隊，今天並與參議員晶貴．艾斯特拉達（Jinggoy Estrada）前往中業島視察。

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