我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

角逐2024總統大選 傳佛州州長德桑提斯下週正式參選

據說一小時見效 皇室女性愛用這款除皺品

鐵達尼號3D影像首度公開 新技術可望解答船難之謎

中央社倫敦17日綜合外電報導
鐵達尼號3D圖像問世。(美聯社)
鐵達尼號3D圖像問世。(美聯社)

全球最知名沉船「鐵達尼號」靜靜躺在3800公尺深的大西洋底，迄今已有111年。如今利用深海測繪技術製成的全船3D圖像終於問世，料將有助釐清1912年的重大船難事發經過。

英國南安普敦（Southampton）首航的鐵達尼號（Titanic）原定開往美國紐約，途中卻疑似撞上冰山，造成逾1500人罹難。

鐵達尼號專家史蒂芬生（Parks Stephenson）告訴英國廣播公司新聞網（BBC News）：「目前仍有諸多跟這艘船相關的問題、一些基本問題，仍待解答。」

他表示，3D影像是「將鐵達尼號故事導向實證基礎研究、而非推測的重要第一步」。

最新的掃瞄影像補捉到完整殘骸，揭露鐵達尼號全貌。殘骸可分成兩個部分，船頭和船尾相隔約800公尺。破損船身周圍遍布許多碎片與雜物。

深海測繪公司麥哲倫公司（Magellan Ltd.）於2022年夏季開始進行這項掃瞄工作，並由大西洋製作（Atlantic Productions）將相關計畫拍攝成紀錄片。

搭乘專門船隻的一個團隊遙控潛水艇，耗費逾200小時測量殘骸的長度和寬度，並從各個角度拍攝70多萬張照片，以重建鐵達尼號的完整3D影像。

麥哲倫公司的塞佛特（Gerhard Seiffert）負責領導這項計畫。他說，這是他參與過最大的水下掃描計畫。

他解釋：「鐵達尼號的深度接近4000公尺，意味這將構成重大挑戰，現場會有海流，而且我們不可以碰觸任何殘骸，以免造成破壞。」

「另一項挑戰是，每一平方公分都要測繪，包括平淡無奇的部分，例如碎片區的泥土，但我們需要這些，來填補所有值得關注部分之間的空白。」

這項掃瞄工作不僅呈現出船身規模，也讓人發現微小細節，例如其中一個螺旋槳上的序號。

嚴重鏽蝕的船頭，即使沉入海底逾百年，仍可立即辨識出來。甲板上有個大洞，讓人得以瞥見郵輪原有的主樓梯已不復存在。

至於船尾，已變成一堆凌亂的金屬，這個部分在船沉入海底時坍塌。

周圍的碎片區則物品四散，包括來自船上的華麗金屬製品、雕像，還沒開過的香檳酒瓶，以及諸如數十雙鞋子等個人物品。

研究鐵達尼號多年的史蒂芬生表示，第一次看到3D影像時，讓他又驚又喜。

「這呈現出絕對無法從潛水艇上看到的沉船景像，而且可以看到整艘船，既有細節也有遠景。沉船的真實狀態現在就呈現在你眼前。」

他表示，針對3D影像的研究，或許可為1912年決定鐵達尼號命運的那個夜晚提供新觀點。

「我們真的不了解撞擊冰山的實際情況，甚至不知道鐵達尼號是否像所有電影演的那樣，在右舷發生碰撞，它也可能是在冰山上擱淺。」

英國 電影 郵輪

上一則

鄰居就是賣國賊？ 烏克蘭通報逾5千件通敵案

下一則

克里米亞穀物列車脫軌 俄羅斯官員稱遭蓄意破壞

延伸閱讀

台灣陸軍馬防部 今尋獲簡體字氣球殘骸

台灣陸軍馬防部 今尋獲簡體字氣球殘骸
SpaceX星艦爆炸 殘骸散布385英畝

SpaceX星艦爆炸 殘骸散布385英畝
日本離島發現巨大金屬片 疑為中國長征火箭殘骸

日本離島發現巨大金屬片 疑為中國長征火箭殘骸
尋獲二戰戰俘船殘骸 澳總理：找到靈魂安息地

尋獲二戰戰俘船殘骸 澳總理：找到靈魂安息地

熱門新聞

一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
泰國前總理塔信么女、國會最大在野黨「為泰黨」總理候選人之一貝東塔。(美聯社)

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

2023-05-14 17:03
烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(歐新社)

馬克宏會見澤倫斯基 稱俄羅斯挫敗「已成中國附庸」

2023-05-14 21:21
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
哈利（左）與梅根恐怕再也回不去皇室，有可能真的會變局外人。（路透資料照片）

兩代英王態度大不同？查理想跟哈利和解 威廉死不願

2023-05-14 19:26
威廉王子和凱特王妃與3個孩子一起出公務。（美聯社）

夏綠蒂餅乾掉地…撿起來照吃 路易王子大嗑棉花糖萌樣曝光

2023-05-13 03:41

超人氣

更多 >
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
張柏芝3子正臉曝光 顏值超高引爆討論

張柏芝3子正臉曝光 顏值超高引爆討論
華人中醫診所大白天遭非裔歹徒闖入 視頻全錄

華人中醫診所大白天遭非裔歹徒闖入 視頻全錄
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神

劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神