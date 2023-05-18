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G7峰會宣言擬納入台海議題 中：美日勿挑釁玩火

將訪廣島和平紀念公園 白宮：拜登不會為投下原彈道歉

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登。(路透)
美國總統拜登。(路透)

七大工業國集團（G7）峰會19日就要登場，各國領導人當天預定參訪廣島和平紀念公園，並參加獻花與植樹儀式。不過，白宮已經表示，拜登總統不會為了78年前對日本動用核武道歉。

獨立報報導，廣島是美軍於1945年8月6日首度實戰動用原子彈的目標，日本有一些政治人物呼籲美國為了在廣島與長崎投下原子彈提出正式的道歉。第一位訪問廣島和平紀念公園的美國總統是歐巴馬，但他在2016年來訪時，並沒有為了投下原子彈道歉。

拜登18日已經抵達廣島，並跟日本首相岸田文雄進行雙邊會談。不過，空軍一號還在飛往阿拉斯加州安克拉治的時候，白宮國家安全顧問蘇利文就告訴記者，拜登不會道歉。

根據白宮發布的機上記者團談話逐字稿，有記者提到拜登19日要去廣島和平紀念公園，並稱「有些人希望他會代表美國道歉」，因此詢問可以「期望總統道歉嗎？」

對此，蘇利文答稱拜登不會在廣島和平紀念公園發表聲明，「他將會跟其他G7領導人參加獻花與一些其他活動。但是，從他的角度來看，這不是雙邊時刻。這是他，身為G7領導人之一，前往表示敬意，既尊重歷史，而且也尊重當然是出身自廣島的岸田首相」。

記者隨後追問，「這是『不會嗎？』，他不會…他不打算代表美國為了動用原子彈道歉？」。蘇利文簡單地回答，「不會（No）」。

(影音製作：尤昱程  訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

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