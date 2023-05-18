一周內兩家英國電信商宣布大裁員 逾6萬人將丟飯碗

電信巨人英國電信集團（BT Group）18日表示，將在2028至2030年間裁員40,000至55,000人。(路透)

電信巨人英國 電信集團（BT Group）18日表示，將在2028至2030年間裁員 40,000至55,000人。

財經網站CNBC報導，此次裁員將包括英國電信的全職員工、約聘人員及承攬人 ，意味著該公司的員工人數將減少31%~42%。

英國另一家電信巨人伏得風集團（Vodafone）16表示，為推動組織「簡化」，未來三年擬在全球裁汰11,000個工作。

BT執行長Philip Jansen在聲明中表示：「藉由持續努力建置和連結、將我們的工作方式數位化，以及簡化我們的結構，在2020年代結束前，BT集團將仰賴更少的勞力和顯著降低的成本基礎。新BT集團將成為一個更精簡的企業，擁有更光明的未來。」

英國電信上次大規模裁員是在2018年，當時該公司宣布將在三年內裁員13,000 人。

英國電信在18日稍早發布財報，在3月底止的全年度，經調整後的核心盈餘成長 5%，達到79億英鎊（98 億美元），主因是旗下Openreach網絡部門和消費者的成長，抵銷了企業業績下滑。

英國電信上年度的稅前獲利為17.3億英鎊，下降12%，原因是網路建置和特定項目的折舊增加。

該公司預計，2024 年的擬制EBITDA（息前、稅前、折舊和攤銷前的盈餘）將成長，資本支出將達到50億至51億英鎊。英國電信股價 18日在倫敦股市盤中跌近8%。