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日相岸田會見台積電劉德音、英特爾基辛格等晶片大咖

編譯葉亭均／綜合外電
日本首相岸田文雄邀請多位全球半導體製造企業高層主管會面，促請他們在日本進行投資。美聯社
日本首相岸田文雄邀請多位全球半導體製造企業高層主管會面，促請他們在日本進行投資。美聯社

日本首相岸田文雄今天上午會見多位全球最大半導體製造企業的領導人，包括與台積電董事長劉德音、英特爾執行長基辛格等進行會談。此時日本正積極強化本土的半導體製造能力。

彭博報導指出，劉德音、基辛格，以及三星電子、美光與IBM的高層主管都參與了這場會議。日本經濟產業大臣西村康稔與內閣官房副長官木原誠二則是日方官員代表。

西村康稔表示，日本正與台積電討論擴大在日本投資的可能性，而美光有意在廣島開始大規模生產先進的記憶體晶片，日本同時與三星討論設立投資和研發中心的可能性，另與英特爾討論關於擴大與日本半導體設備商合作的可能。他指出，許多晶片公司表達在日本合作與投資的興趣，而日本政府將從上財年的追加預算中動用1.3兆日圓支持日本的半導體發展。

在美中緊張情勢升溫、且各方擔心過度仰賴台灣半導體製造之際，日本正強化本土的先進晶片製造能力。知情人士說，日本政府預期將提供約200億日圓（15億美元）獎勵金，支持美光在廣島廠生產新一代記憶體晶片。

路透17日則報導，知情人士透露，三星電子考慮在東京附近興建的晶片設施，日本正為其安排價值約150億日圓（1.1億美元）的補貼。

目前台積電已經攜手Sony在熊本縣設立新廠，預期耗資約80億美元。台積電也表示考慮蓋第二座廠。

日本政府也援助日本國內的新晶片公司Rapidus ，要重振國內的半導體產業。Rapidus已與IBM簽署合作協議，發展IBM先進的2奈米技術。Rapidus是由豐田汽車、Sony集團與另外六家日本企業出資成立。

日本 晶片 台積電

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