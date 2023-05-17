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溫室氣體加聖嬰現象 聯合國警告未來5年史上最熱

中央社日內瓦17日綜合外電報導

溫室氣體排放加上聖嬰現象，導致地球表面溫度飆升，聯合國今天警告，2023-2027年幾可確定將是有紀錄以來最熱的5年。

法新社報導，聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization）表示，全球氣溫很快將超過巴黎氣候協定設定的限制升溫不超過攝氏1.5度目標，有2/3的機率將在未來5年中的一年發生。

有紀錄以來最熱的8年全都落在2015到2022年期間，但隨著氣候變遷加速，氣溫將進一步攀升。

世界氣象組織表示，有98%的機率未來五年至少一年會是有紀錄以來最熱一年，而這五年整體來看也將是歷來最熱時期。

2015年巴黎氣候協定締約國同意限制全球平均增溫幅度，超過1850至1900年時期測得的水準要「遠低於」2度，可能的話限制在攝氏1.5度。

2022年全球氣溫已比1850至1900年時期均溫高了攝氏1.15度。

世界氣象組織表示，2023至2027年的5年期間，有66%機會至少1年的全球地表年均溫將超過工業革命時代以前水準1.5度。這5年中各年增溫範圍預測將介於攝氏1.1度到1.8度。

這不表示全球氣溫將永久超越巴黎氣候協定設定的目標，但世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）說：「世界氣象組織正在發出警告，提醒我們將會暫時增溫超過攝氏1.5度，且頻率將會增加。」

「未來幾個月預期將發生溫暖的聖嬰現象，再加上人類造成的氣候變遷將把全球氣溫推向未知的領域。」

「這將對人類健康、糧食安全、水資源管理以及環境造成深遠的影響。我們必須做好因應準備。」

氣候變遷 聯合國

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