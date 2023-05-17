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中不滿訪台 前英相特拉斯：控制台灣野心昭然若揭

中央社／台北17日電
前英國首相特拉斯訪台引發中國強烈抨擊，特拉斯17日在訪台記者會表示，不應讓像中國這樣的極權政權決定誰可以去訪問哪裡，這是極度危險的想法，且戕害基本自由人權。（中央社）
前英國首相特拉斯訪台引發中國強烈抨擊，特拉斯17日在訪台記者會表示，不應讓像中國這樣的極權政權決定誰可以去訪問哪裡，這是極度危險的想法，且戕害基本自由人權。（中央社）

英國首相特拉斯訪台引發中國強烈抨擊，特拉斯17日態度強硬地反擊指出，不應讓像中國這樣的極權政權決定誰可以去訪問哪裡，這是極度危險的想法，且戕害基本自由人權。

對於是否擔心此行造成英國政府對中國的外交困境，特拉斯（Liz Truss）17日在訪台記者會回應表示，她的旅行計畫都經過跟英國政府密切聯繫協調，她定期與英國前首相強生（Boris Johnson）會談，她不能透露雙方就此討論了哪些細節，但各界應理解中國的目的就是阻止外賓訪問台灣。

特拉斯說，中國的野心昭然若揭，就是想把台灣置於中國的控制之下，「我不希望看到這樣的事情發生」。

特拉斯表示，她有時候很擔心，英國媒體或政治體系總會對中國說的話照單全收、加以傳播，他認為英國媒體應更有警覺性，她不認為像衛報這樣的英國媒體若到北京營運會成功，「媒體自由是非常值得珍惜的」。

特拉斯重申，她來訪是受到台灣政府的邀請，她認為這是很好的機會，可跟台灣政治人物、媒體、人民直接對話，了解如何提供台灣更直接的幫助，她認為一大重點是加強與主要盟友的經濟合作，以對抗中國的經貿脅迫。

特拉斯說，中國是世界第二大經濟體是事實，但若將七大工業國集團與歐盟加起來，影響力超過全球經濟 50%。中國試圖達到經濟本土化，但中國目前仍高度依賴對這些國家的出口，這些國家卻沒有共同協調機制來對中施壓，這就是她想提倡的，以免為時已晚。

特拉斯認為，這不是英國可以獨力完成的事，要與世界各地盟友協調，就像制裁俄羅斯，這是大家應該合力做的，且行動比言語更重要；若中國看到自由世界採取協調一致的經濟措施，才可能讓中國真正改變行為方式，但這是迄今為止尚未發生的情況。

衛報（The Guardian）日前報導稱，特拉斯將在台北發表的演講內容或讓北京不滿，攪亂英國政府對英中關係的立場。英國蘇納克（Rishi Sunak）政府發言人表示知悉且尊重特拉斯訪台計畫，英國外交部也表達與台灣非官方關係牢固。中國駐英大使館則在官網發表聲明批評特拉斯訪台。

特拉斯 英國 北京

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