中國墨西哥搶種火龍果 越南打哆嗦一哥地位不保

越南火龍果漸漸失去國際市場。(中央社)

越南 火龍果曾經獨霸國際貿易市場多年，如今產量不僅被中國超越且在美國、加拿大的市占也被墨西哥 分食，甚至連印度 都急起擴大種植。越南火龍果在國際市場遭多方夾殺，一哥地位不保。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，平順省（Binh Thuan）火龍果採購商阿花（Hoa）表示，從年初到現在，火龍果價格雖上漲但出口量不多。「在這之前，一天可以賣好幾十噸，現在則少了一半，因為只能出口一級品。」

越南火龍果目前已出口到15個國家與地區，除了傳統的中國、泰國、馬來西亞市場，也打進一些標準較高的市場像是美國、日本、韓國、紐西蘭、澳洲等。

越南火龍果先前在國際市場享有獨霸地位，一度占總交易量的8至9成。然而，越南海關總局統計顯示，從2019年到現在，火龍果出口額連3年大幅下滑，尤其是2021年與2022年，越南出口10億美元以上的品項名單已經沒有火龍果。

具體來看，越南火龍果2022年的出口額僅逾6億3200萬美元，年減近39%，與2019年全盛期相較更下滑了49%。越南工商部進出口局數據顯示，今年前兩個月火龍果出口額為1億600萬美元，與2022年相較少了26.9%。

越南多家企業代表認為，很多國家加入種植火龍果，導致市場競爭愈來愈激烈。

越南Vina T&T進出口公司總經理阮廷松（Nguyen Dinh Tung）表示，越南火龍果主要進口國中國雖已開放市場，但中國自己也在種火龍果，進口需求與前幾年相較受到侷限。

中國2月底公布火龍果年產量達160萬噸，比越南還多出20萬噸，產量已居世界第一，幾乎可以滿足每年約200萬噸的內需市場。

此外，墨西哥也開始種植火龍果，擠壓越南火龍果在美國與加拿大的市占。阮廷松舉例，2010年前後，越南火龍果出口至美國表現很好，但2019年起，除了墨西哥無法種植紅肉火龍果須仰賴越南以外，越南的出口地位已被墨西哥動搖。

雪上加霜的是，印度政府近來決定制訂火龍果種植路線圖，種植面積5年內將從現在的3000公頃擴大至5萬公頃。

越南企業預警，今年火龍果的出口量將下滑，如果印度、中國大量出口，接下來幾年火龍果的價格也難以提高；甚至中國、印度還可能因為挾帶價格優勢，逆向出口火龍果到越南。

火龍果出口市場愈來愈競爭，越南蔬果協會秘書長鄧福原（Dang Phuc Nguyen）認為，農民與企業要重新評估市場、發揮優勢。除提升火龍果的品質、多樣化，耕作時間也要與中國的產季做出區隔等。