8旬嬤廣島原爆生還者 學英語向世人說出核武可怕

原爆圓頂館(Getty Images)

站在日本 廣島和平紀念資料館昏暗的地下室前，85歲的八幡照子回憶改變她生命的1945年8月6日那一天時，幾乎語不成聲。

最近某個週二，八幡照子用英語告訴一群英國觀光 客：「突然之間，藍、白色閃光照亮整個天空，彷彿天空變成一道具大的螢光燈。」

「我立刻倒在地上，失去了意識。」

路透報導，八幡是在廣島原爆中生還的「被爆者」。這枚原子彈造成數以萬計人立即死亡，更多人蒙受長期創傷。

經常有被爆者在廣島的紀念場所發表演說，不過八幡用英語演講，令人印象深刻。

八幡在老家經歷這場核浩劫時才8歲，她2013年開始到世界各地透過翻譯說出自己的遭遇，卻覺得仍有不足。

她以日語說：「我有一個模糊的夢想，那就是要學好英語，自己用語言傳達駭人原子彈的可怕威力，讓我目擊到的悲慘景像與傷痛，用我自己的聲音活起來。」

她下定決心要學英語後，80幾歲開始去上基督教青年會（YMCA）的課程，2021年開始可以用全英語說明。

英語教師幫她把內容翻成英語，並由以英語為母語的人錄音，提供她練習。稿本上還標註了正確發音及語調的注意事項和提示。

雖然八幡的英語能力還僅限於照稿念出來，但光是這樣，就已經對聽眾產生無庸置疑的感染力，因此落淚的大有人在。

來自英格蘭布里斯托（Bristol）的觀光客希克森（Denise Hickson）說：「感覺還是很真實，她說話的時候彷彿讓人歷歷在目，她讓人有這樣的感覺。」

日本首相岸田文雄19日起將在他家鄉選區廣島舉辦七大工業國集團（G7 ）高峰會，訪賓可望參訪廣島和平紀念資料館並與原爆生還者會面，岸田藉此致力提倡「無核武世界」願景。

俄羅斯威脅恢復核試爆和北韓發展核武的事實，似乎讓這番願景更遙不可及，但是八幡照子對G7領袖抱有很高期待。

「我希望G7領導人帶著他們廢除核武器的願景而來。我不希望他們只是空談理想或公布書面決議而已，我希望能具體跨出第一步。」