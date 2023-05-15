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英首相府：蘇納克訪日將宣布雙邊防衛與科技新合作

中央社倫敦15日專電
英國首相蘇納克。(美聯社)
英國首相蘇納克。(美聯社)

英國首相蘇納克本周將訪問日本，並在前往廣島出席七大工業國集團（G7）峰會以前，在東京進行英日雙邊會談，期間將宣布新的英日防衛與科技合作計畫，並與企業界領袖會晤，邀請投資英國。

此前有消息傳出英國政府不排除在G7峰會前後發布各界關注已久、延後公布數次的英國半導體戰略。與日方的會談內容是否涉及半導體，值得關注。

首相府近日宣布，蘇納克（Rishi Sunak）16日將赴冰島首都雷克雅維克（Reykjavík）出席歐洲理事會（Council of Europe）峰會，預計與各國領導人討論如何強化歐洲邊境管理，以及應對俄羅斯對歐洲安全繁榮構成的威脅。

蘇納克接著將前往東京，在當地停留一天，期間將宣布英日在防衛和科技領域的新合作。他隨後將前往廣島出席G7峰會。這是首次有英國首相訪問廣島，也是蘇納克去年10月上任以來，首次參加G7峰會。

首相府指出，除了持續為烏克蘭爭取各國支援、協助烏克蘭升高對發動侵略戰爭的俄羅斯的抵抗，蘇納克在G7峰會期間並將敦促各國採取更強力的行動，應對不友好國家的經濟脅迫行為。

首相府表示，印太區域事務將是蘇納克在G7峰會的重點關切領域之一，涵蓋安全、經濟、基礎建設、國家級威脅等議題。峰會期間，蘇納克規劃與數個國家舉行雙邊會晤。

蘇納克透過聲明指出，他很期待訪問日本，日本是英國在印太區域的重要經濟與防衛夥伴。今年的G7廣島峰會正值國際關鍵時刻：烏克蘭正加大戰鬥力道、為生存而戰，同時各國面對的是樣態日益複雜的威脅。

英國與日本近期在防衛和科技領域有許多重要合作，包括今年1月簽訂允許雙方相互部署武裝部隊的「相互准入協定」（RAA），創歐洲首例，以及去年12月正式宣布結合英日各自的未來空戰系統開發計畫，與義大利一同打造新一代戰機，為日本與美國以外的國家進行大型防衛建設合作計畫創下先例。

在科技領域，英日去年12月宣布建立「數位夥伴關係」，將在此架構下尋求有系統地深化雙方在數位基礎建設和數位科技的合作，初期納入14個重點領域，包括半導體、網路韌性、人工智慧、數據創新、規範制定與執行、數位市場、數位身分識別等。

G7 英國 日本

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