世界最長壽的狗 慶祝31歲生日

世界最長壽的狗「波畢」（Bobi），13日在葡萄牙鄉間老家歡慶31歲生日。（歐新社）

金氏世界紀錄（Guinness World Records）所載世界最長壽的狗「波畢」（Bobi），13日在葡萄牙鄉間老家歡慶31歲生日。

美聯社報導，波畢是一隻純種的阿蘭多獒犬（Rafeiro do Alentejo），牠一生都在葡萄牙鄉村凱魯斯（Conqueiros）和柯斯塔（Costa）大家庭一起生活，昨天柯斯塔一家人在家中為牠舉辦派對慶生。

波畢現在的主人雷歐內．柯斯塔（Leonel Costa）表示，有100多人參加「非常傳統」的葡萄牙生日派對。

這場派對備有在地肉類和魚類供百位客人享用，只吃人類食物的波畢當然有額外的一份，牠同時也參演一個舞團的表演節目。

柯斯塔大家庭過去曾養過幾隻老狗，其中波畢的母親吉拉（Gira）活到了18歲。不過雷歐內．柯斯塔表示，他從未想過自己的狗會活到30多歲。

雷歐內．柯斯塔說：「這樣的情況我們認為是牠們生命的正常結果，但波畢卻是得天獨厚。」

根據雷歐內．柯斯塔的說法，波畢長壽原因之一是生活在「平靜、和平的環境」。

波畢從小就在柯斯塔住家周圍的森林裡自由活動，從沒有束縛或拴綁。

雷歐內．柯斯塔說，這隻「善於交際」的狗從不孤單，因為牠是在許多動物的環繞下長大。

波畢年事已高、行動不便，平日喜歡在院子裡閒逛。牠的視力變差，走路時經常撞到東西。波畢就像老人一樣，睡得很多。主人說，波畢吃完飯後會躺在床上，寒冷日子裡，也會選擇在火爐旁小憩。

波畢的生日已由雷里亞市（Leiria）獸醫服務機構確認，註冊的出生年是1992年。

波畢的年齡也已獲得伴侶動物登記系統SIAC驗證，這是一個由葡萄牙政府授權、並由全國獸醫聯合會（SNMV）管理的寵物資料庫。

波畢出生時，現年38歲的雷歐內．柯斯塔才8歲。他表示，對他來說，波畢是過去時光的鮮活提醒。