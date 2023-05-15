為了哈利、梅根 查理與卡蜜拉鬧得不開心？

查理（左）與卡蜜拉據傳為了兒子、媳婦又鬧不愉快。（路透資料照片）

英王查理三世才舉行完加冕大典一個禮拜，關於此事的話題還在餘波蕩漾，其中竟包括他和現任妻子卡蜜拉為了小兒子哈利 、兒媳梅根 搞得不愉快。

傳卡蜜拉不滿哈利在自己的回憶錄「備胎」中稱她不惜偷對媒體爆料，好讓他們對她下筆客氣些，而她爆料的受害者就是梅根，使得梅根出現在英國 媒體上永遠是負面的角色，認為卡蜜拉「是個很危險的人」。然而查理還是要把哈利找回來出席加冕大典，卡蜜拉氣他「很沒骨氣」，會被外界看扁。

傳聞在卡蜜拉的眼中，時不時對外抨擊皇室的哈利和梅根就是不折不扣的「叛徒」，對付叛徒就是該把他們放逐得愈遠愈好，做給外人看，來殺雞儆猴，結果查理居然還向他們釋出善意，讓她非常不滿。

據專門報導名流八卦的radar網站，卡蜜拉一天到晚抱怨，弄得查理也很不開心，認為她在質疑他的權威，他現在可是英國的國王，很不想再被人懷疑他的決定。

美國的八卦刊物則稱，查理沒有放棄哈利，還是很希望有機會跟他與梅根和解，然而卡蜜拉、哈利的兄嫂威廉與凱特都不願意，他們都認為哈利和梅根懷著「搞垮皇室」的陰險目的，為了自身能長保皇室所帶來的權勢和好處，堅決厭惡會為這些造成威脅的哈利與梅根。