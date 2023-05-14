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泰國大選開票中 商人掛帥的「前進黨」暫居第一

編譯陳曉慈／即時報導
泰國14日舉行眾議院大選，目前各地區正陸續開票。(歐新社)
泰國14日舉行眾議院大選，目前各地區正陸續開票。(歐新社)

美東時間10:01 AM 更新

泰國14日舉行眾議院選舉，根據泰國選委會，逾5228萬名民眾符合這次選舉投票資格。

根據泰國「國民報」（Nation Thailand）非官方即時統計資料，政黨票方面，目前暫居第一的是新興政黨、由42歲商人皮塔（Pita Limjaroenrat）掛帥的「前進黨」，獲11萬1723票、得票率34%；其次是泰國前總理塔信么女貝東塔領導的「為泰黨」，獲7萬1156票、得票率22%；第三是現任總理帕拉育代表的「團結建國黨」，獲4萬5083票、得票率14%。

暫居第四的是公衛部長阿努廷領導的「泰自豪黨」，獲3萬842票、得票率9%；第五是副總理普拉威帶領的執政聯盟「公民力量」，獲2萬8282票、得票率8%。

這次泰國選舉採兩階段投票。今日為第一階段投票，全國選民一人兩票，一票投地方選區代表、一票投政黨，開票結果將確立泰國眾議院400席地區代表及100席黨代表。未來數周，選舉將邁入第二階段，由250名參議員及500名眾議員投票選出下一屆泰國總理。

由於250名參議員全數由軍政府直接指定，反對黨人選要成功當上總理，將十分困難。但外媒指出，軍政府的帕拉育與副手普拉威決裂，同台角逐這次總理，因此將分散參議院選票，反對黨若能夠集結勢力，或許能享漁翁之利。

美東時間09:34 AM

泰國14日舉行眾議院選舉，根據泰國選委會，逾5228萬名民眾符合這次選舉投票資格。

根據日經新聞，最新開票結果顯示，政黨票方面，新興政黨、由42歲商人皮塔掛帥的「前進黨」目前以逾21000票位居第一，其次是泰國前總理塔信么女貝東塔領導的「為泰黨」9000票，第三是現任總理帕拉育代表的「團結建國黨」6000票。

泰國智庫「國家發展管理學院民調中心」（NIDA）在投票結束後發表最新預測顯示，前進黨預計在最大選區曼谷33席中拿下32席，剩下1席由為泰黨拿下；為泰黨預計拿下全國最多席次，164至172席不等，其次是前進黨80至88席，接著依序是泰自豪黨72至80席、公民力量黨53至61席、團結建國黨45至53席。

此外，泰國國會智庫「泰王拉瑪七世研究院」（King Prajadhipok's Institute）預測結果顯示，為泰黨預計拿下140至141席、前進黨136至137席、團結建國黨60至61席。

這次泰國選舉採兩階段投票。今日為第一階段投票，全國選民一人兩票，一票投地方選區代表、一票投政黨，開票結果將確立泰國眾議院400席地區代表及100席黨代表。未來數周，選舉將邁入第二階段，由250名參議員及500名眾議員投票選出下一屆泰國總理。

由於250名參議員全數由軍政府直接指定，反對黨人選要成功當上總理，將十分困難。但外媒指出，軍政府的帕拉育與副手普拉威決裂，同台角逐這次總理，因此將分散參議院選票，反對黨若能夠集結勢力，或許能享漁翁之利。

泰國 投票 開票

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