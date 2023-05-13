土耳其大選前夕 強震災區選民投票意向分歧

在地震中失去家園的土耳其災民，投票意向令人關注。(Getty Images)

土耳其總統暨國會大選明天登場。在2月遭到毀滅性強震摧毀的安塔基亞市（Antakya），對災難記憶猶新的選民在這場關鍵選舉前夕，仍然意見分歧。

法新社報導，2月初發生在土耳其與敘利亞邊境地帶的規模7.8強震，帶走了超過5萬人的生命。土耳其政府遲緩的救援和重建速度，引起民眾的憤怒浪潮。

位在鄰近敘利亞邊界的安塔基亞，是土耳其文明搖籃古鎮。當地居民耶內爾（Metin Yener）的家在強震中局部倒塌，一家人和其他許多同樣被迫逃離家園的居民一樣，都回來參加土耳其這場近代最大規模投票 。

耶內爾和妻子支持基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu），他是長期執政的土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）最主要世俗派競爭對手。以伊斯蘭教為根基的厄多安政府正在為其政治續命奮戰。

耶內爾與家人經歷5小時巴士車程才回到家鄉。他在車站面帶微笑告訴法新社：「這次選舉很重要。我們充滿希望。」

另位民眾米沙特（Mithat）在車站附近開設的小店裡塞滿瓶裝水、洋芋片和電池，服務趕時間的旅客。他迫不及待在這場選舉投下自身一票。

55歲的米沙特表示：「在地震 期間，國家拋棄了我們。在最初的3天裡，沒有人來幫我們。」為了怕惹上麻煩，他拒絕透露自己的姓氏。

米沙特也婉拒表明投票意向，希望對此保密，他說：「但是我會帶著良心投票。」

對政府處理地震方式的不滿，卻不會驅使巴士司機庫尤姆庫（Mehmet Kuyumcu）用手中的選票教訓厄多安和他所屬的正義發展黨（AKP），而是選擇在投票日當天工作。

庫尤姆庫告訴法新社：「我不會去投票。我甚至從來沒有投過票。」「我失去了5位家族成員。政治黨派有任何辦法嗎？我的選票也不能讓他們死而復生。」

年輕媽媽多葛魯爾（Cansel Dogruel）則表示，她正考慮跟2018年一樣把票投給厄多安。她在自己的帳篷下懷抱年幼孩子受訪時，承認自己只是粗略追蹤選戰。「我們不知道候選人說了什麼，因為我們已經沒有電視或電話。」

多葛魯爾表示：「我們等了好幾周才得到一個帳篷，這甚至不是國家給我們的。」

這樣曠日持久的苦難，讓多葛魯爾重新思考是否繼續支持自2003年起便一直主導土耳其政治的厄多安。「老實說，考慮到我們的處境，我已經不知道要投給誰，我猶豫不決。」