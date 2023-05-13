我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作

俄一直升機疑遭擊落、另有一轟炸機墜毀

日本政府提異議 「時代雜誌」修改岸田專訪網路版標題

中央社東京13日綜合外電報導
美國「時代」雜誌近日發布日本首相岸田文雄登上封面的照片，黃圈為「岸田文雄首相想要拋棄數十年的和平主義，並將他的國家打造成真正的軍事大國」。（翻攝自TIME）
美國「時代」雜誌近日發布日本首相岸田文雄登上封面的照片，黃圈為「岸田文雄首相想要拋棄數十年的和平主義，並將他的國家打造成真正的軍事大國」。（翻攝自TIME）

日本首相岸田文雄登上最新一期「時代雜誌」（TIME）封面並接受專訪，但封面的「軍事大國」標題文字引發爭議，在日本政府提出異議下，時代雜誌已修改網路版標題。

➤➤➤岸田文雄想把日本打造成真正軍事大國？日外務省向「時代」雜誌提異議

時代雜誌官方推特日前發文公布岸田的獨家報導，並張貼岸田將登上時代雜誌5月22日至29日該期封面的照片。

日本朝日電視台報導，岸田在封面照片中看來表情冷酷凝視鏡頭，作為美國具代表性新聞雜誌之一的時代雜誌，這篇專訪的標題卻讓日本政府提出異議。

時代雜誌封面提到這一段話：「日本的選擇。岸田文雄首相希望捨棄持續數十年的和平主義，讓日本成為真正的軍事大國。」而問題就出在「捨棄和平主義，讓日本成為真正的軍事大國」這部分。

日本內閣官房長官松野博一說，有關這次的專訪報導，日本駐紐約總領事館已對時代雜誌總社提出「標題背離內容」，但不便跟外界透露整個交涉過程的細節。

有記者提問，「岸田在封面的表情跟我們平常所知的形象差距甚大，官房長官如何看待這一點」？松野說，封面照片是4月28日專訪時所拍攝，「有關編輯及設計，我無法說明個人對此的印象」。

雖然日本政府提出異議，但時代雜誌只修改網路版標題，將「捨棄和平主義」改為「曾是和平主義的日本」，並將「希望日本成為真正的軍事大國」改為「希望在國際舞台上扮演更加積極的角色」。

時代這篇專訪中，有關日本政府大幅增加國防預算受到矚目。文中分析，「受到希望壓制影響力增加的中國的美國支持，岸田開始讓日本回到擁有與世界第3大經濟體相符軍事力的國家」。

文中也指出，有意見認為岸田強化防衛能力的做法，和他推動「無核武世界」的理念相矛盾。

不過，岸田在文中並沒有說「希望成為真正的軍事大國」。日本外務省官員說：「軍事大國的說法很怪，這跟岸田說的完全不一樣。」

在同一則報導中受訪的早稻田大學教授中林美惠子表示，她看到報導標題也嚇一跳。

中林說，看到標題時想說，岸田真的有做這樣的發言嗎？但仔細看了內文後，「果然沒有那麼一回事，只是下了一個想吸睛的標題」，讓讀者看到標題後心想「到底怎麼一回事」，然後翻開閱讀，但如果讀者完全不打開雜誌，就無法傳遞裡面的內容。

日本 岸田文雄 預算

上一則

毗鄰俄烏邊境 俄一直升機疑遭擊落、另有一轟炸機墜毀

延伸閱讀

岸田文雄想把日本打造成真正軍事大國？日外務省向「時代」雜誌提異議

岸田文雄想把日本打造成真正軍事大國？日外務省向「時代」雜誌提異議
岸田文雄將登時代雜誌封面 稱日本在全球扮演更堅定角色

岸田文雄將登時代雜誌封面 稱日本在全球扮演更堅定角色
日韓領袖峰會 岸田文雄談殖民過往「感到痛心」

日韓領袖峰會 岸田文雄談殖民過往「感到痛心」
日韓恢復「穿梭外交」岸田抵首爾訪問 12年來首位訪韓日相

日韓恢復「穿梭外交」岸田抵首爾訪問 12年來首位訪韓日相

熱門新聞

英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
威廉王子和凱特王妃帶著夏綠蒂公主和路易王子6日抵達西敏寺大教堂的西大門時，威廉看起來有點著急。（路透）

英媒：查理加冕大典威廉和凱特竟遲到 比父親更晚步入教堂

2023-05-06 21:59
泰王瓦吉拉隆功與王后素提達6日出席在倫敦西敏寺舉行的英王查理三世加冕大典，素提達拎的Yan Lipao包意外爆紅。（路透）

泰王出席查理三世加冕 王后手提包意外走紅

2023-05-10 13:15
查理三世加冕後的首張王室大合照，無哈利王子。(Getty Images)

英王室公布大合照 少了兩位王子

2023-05-10 02:28

超人氣

更多 >
買房碰上這五個問題 不值得買

買房碰上這五個問題 不值得買
賓士BMW並非富人最喜歡的車？ 有錢人更愛這兩品牌

賓士BMW並非富人最喜歡的車？ 有錢人更愛這兩品牌
「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東

「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了
馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她