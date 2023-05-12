我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛州女殺2兒女、丈夫前妻判罪 動機為錢、權力、性

「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東

俄軍認「撤至巴赫穆特以北」 瓦格納首腦批潰敗

編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭12日宣布，烏軍在烏東城市巴赫穆特（Bakhmut）取得突破。對此，俄軍承認已撤退至巴赫穆特市以北。（美聯社）
烏克蘭12日宣布，烏軍在烏東城市巴赫穆特（Bakhmut）取得突破。對此，俄軍承認已撤退至巴赫穆特市以北。（美聯社）

烏克蘭12日宣布，烏軍在烏東城市巴赫穆特（Bakhmut）取得突破。對此，俄軍承認已撤退至巴赫穆特市以北，俄羅斯傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）批評這是「潰敗」。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，烏克蘭動用1000多名士兵和多達40輛戰車，在巴赫穆特北部發動一次進攻，如果得到證實，這將是烏克蘭自去年11月以來最大規模的攻勢。

科納申科夫說，俄軍已經擊退了26次進攻，但一個地區的部隊已經撤退，在巴赫穆特西北部的貝爾赫夫卡（Berkhivka）水庫附近更有利的位置重新集結。

俄羅斯傭兵集團瓦格納領導人普里格津則說，「不幸的是，科納申科夫描述的情況是『潰敗』，而不是重新集結。」

普里格津在另一個影片中說，烏克蘭人已經奪取了俯瞰巴赫穆特的高地，並打開了從西部進入城市的主要公路。

他表示，「貝爾赫夫卡水庫的損失，就在今天他們放棄的這片領土，有5平方公里。敵人已經完全突破我們封鎖的Chasiv Yar-Bakhmut公路。敵軍現在能夠使用這條道路，其次，他們已經佔領了巴赫穆特的戰術高地。」

烏克蘭 俄羅斯 國防部

上一則

土耳其14日大選 連任或是換新血？將見分曉

延伸閱讀

痛批俄軍扯後腿 瓦格納首腦：弟兄命換來的領土幾丟失

痛批俄軍扯後腿 瓦格納首腦：弟兄命換來的領土幾丟失
俄承諾提供彈藥 傭兵瓦格納續駐烏東不撤軍

俄承諾提供彈藥 傭兵瓦格納續駐烏東不撤軍
俄承諾提供彈藥 瓦格納決定不從烏東巴赫姆特撤軍

俄承諾提供彈藥 瓦格納決定不從烏東巴赫姆特撤軍
瓦格納宣布撤離巴赫姆特 「馬立波屠夫」同時加入…疑陷阱

瓦格納宣布撤離巴赫姆特 「馬立波屠夫」同時加入…疑陷阱

熱門新聞

英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
(取自推特)

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

2023-05-05 12:06
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
威廉王子和凱特王妃帶著夏綠蒂公主和路易王子6日抵達西敏寺大教堂的西大門時，威廉看起來有點著急。（路透）

英媒：查理加冕大典威廉和凱特竟遲到 比父親更晚步入教堂

2023-05-06 21:59
泰王瓦吉拉隆功與王后素提達6日出席在倫敦西敏寺舉行的英王查理三世加冕大典，素提達拎的Yan Lipao包意外爆紅。（路透）

泰王出席查理三世加冕 王后手提包意外走紅

2023-05-10 13:15

超人氣

更多 >
牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴

牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙