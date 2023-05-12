俄軍認「撤至巴赫穆特以北」 瓦格納首腦批潰敗

烏克蘭12日宣布，烏軍在烏東城市巴赫穆特（Bakhmut）取得突破。對此，俄軍承認已撤退至巴赫穆特市以北。（美聯社）

烏克蘭 12日宣布，烏軍在烏東城市巴赫穆特（Bakhmut）取得突破。對此，俄軍承認已撤退至巴赫穆特市以北，俄羅斯 傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）批評這是「潰敗」。

俄羅斯國防部 發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，烏克蘭動用1000多名士兵和多達40輛戰車，在巴赫穆特北部發動一次進攻，如果得到證實，這將是烏克蘭自去年11月以來最大規模的攻勢。

科納申科夫說，俄軍已經擊退了26次進攻，但一個地區的部隊已經撤退，在巴赫穆特西北部的貝爾赫夫卡（Berkhivka）水庫附近更有利的位置重新集結。

俄羅斯傭兵集團瓦格納領導人普里格津則說，「不幸的是，科納申科夫描述的情況是『潰敗』，而不是重新集結。」

普里格津在另一個影片中說，烏克蘭人已經奪取了俯瞰巴赫穆特的高地，並打開了從西部進入城市的主要公路。

他表示，「貝爾赫夫卡水庫的損失，就在今天他們放棄的這片領土，有5平方公里。敵人已經完全突破我們封鎖的Chasiv Yar-Bakhmut公路。敵軍現在能夠使用這條道路，其次，他們已經佔領了巴赫穆特的戰術高地。」