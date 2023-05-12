我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱評測母親節爆款平價蛋糕 值得買嗎？

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

泰國大選最後衝刺 各大政黨選前之夜全力造勢

中央社曼谷12日專電
泰國國會大選本週末即將登場，這是泰國在2014年軍事政變後第二次大選。圖為泰國總理帕拉育(中)12日在最後一場競選活動造勢現場。歐新社
泰國國會大選本週末即將登場，這是泰國在2014年軍事政變後第二次大選。圖為泰國總理帕拉育(中)12日在最後一場競選活動造勢現場。歐新社

泰國國會大選本周末即將登場，這是泰國在2014年軍事政變後第二次大選。今天晚間是選前最後一個可以舉辦競選活動的晚上，各政黨無不卯足全力造勢，凝聚支持者向心力營造勝選氣氛。

泰國國會眾議院選舉將在14日登場，今年的選民共有5228萬餘人，已有約200多萬人在7日完成提前投票。

今年大選參選的主要政黨包括執政聯盟的公民力量黨（Palang Pracharath）、民主黨（Democrat）、泰自豪黨（Bhumjaithai）以及泰國國家發展黨（Chart Thai Pattana），在野黨陣營包括為泰黨（Pheu Thai）和前進黨（Move Forward）。

由於泰國法律規定選舉前一天晚間6時之後不能有選舉造勢活動，各大政黨都選在今天傍晚或是晚間舉行造勢晚會，凝聚支持者信心衝刺最後的人氣，營造勝選氣氛。

原來由公民力量黨在2019年大選後推舉為總理的帕拉育（Prayut Chan-o-cha）這次和公民力量黨分道揚鑣，在選前跳到新政黨團結建國黨（United Thai Nation）繼續尋求連任。

帕拉育今天在王后詩麗吉會議中心（Queen Sirikit National Convention Center）的造勢晚會上受到支持者熱烈歡迎，他在細數自己過去幾年政績時，一度微微哽咽，支持者則大喊「加油！」 鼓勵帕拉育。

最大在野黨在此次選舉被各界看好將拿下最多席次，為泰黨今晚在IMPACT展覽中心舉辦晚會，現場湧進近萬支持者。流亡前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）擔任為泰黨總理候選人，今天是她在5月1日產子後首度出席造勢活動，為泰黨高喊出「壓倒性勝利」的口號，希望拿下更多席次。

為泰黨另外一位總理候選人賽塔（Srettha Thavisin）表示，泰國過去幾年面臨的不平等、貧窮和不正義等局面，都是2014年軍事政變的惡果，為泰黨誓言會為泰國民眾打造一個更好的未來。

廣受年輕世代歡迎的前進黨則在曼谷青年中心（Bangkok Youth Center）舉辦造勢活動，黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）誓言要改變泰國的未來。同一個地點舉辦造勢的還有目前執政的公民力量黨，公民力量黨推出副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）擔任總理候選人。

泰國國會眾議員共500席，2021年國會表決通過憲法修正案，恢復選民一票選人、一票選黨的單一選區兩票制，並將眾議院區域候選人的席次從目前350席增為400席，政黨名單的席次從150席減為100席。

泰國 眾議院 眾議員

上一則

氣旋摩卡孟加拉灣威力增強 恐衝擊世界最大難民營

下一則

英決定供烏長程飛彈 俄羅斯批極端敵對之舉

延伸閱讀

通訊衛星、太空旅遊 東南亞國家加入太空競賽

通訊衛星、太空旅遊 東南亞國家加入太空競賽
飆破華氏104度…越南、寮國和泰國曼谷周末氣溫創新高

飆破華氏104度…越南、寮國和泰國曼谷周末氣溫創新高
中國車企比亞迪、哪吒、上汽搶進 赴泰國建廠掀熱潮

中國車企比亞迪、哪吒、上汽搶進 赴泰國建廠掀熱潮
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

熱門新聞

英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
(取自推特)

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

2023-05-05 12:06
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
威廉王子和凱特王妃帶著夏綠蒂公主和路易王子6日抵達西敏寺大教堂的西大門時，威廉看起來有點著急。（路透）

英媒：查理加冕大典威廉和凱特竟遲到 比父親更晚步入教堂

2023-05-06 21:59
泰王瓦吉拉隆功與王后素提達6日出席在倫敦西敏寺舉行的英王查理三世加冕大典，素提達拎的Yan Lipao包意外爆紅。（路透）

泰王出席查理三世加冕 王后手提包意外走紅

2023-05-10 13:15

超人氣

更多 >
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意

女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意
牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴

牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她