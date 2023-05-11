連任失利派對醜聞纏身 芬蘭女總理選後離婚

芬蘭總理馬林(右)與丈夫雷克南在Instagram宣布離婚消息。(路透)

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）今天在社群媒體 IG發文宣布和夫婿雷克南已申請離婚。馬林這次大選連任失利，將卸下總理職位。

法新社報導，馬林在IG發文表示：「我們已經申請離婚。對於一起共度19年時光心存感激。」

馬林說，她和雷克南（Markus Raikkonen）「依舊是最好的朋友」。雷克南則在他自己的IG發文宣布離婚消息。

兩人育有一個五歲的女兒，馬林說，「我們會繼續像家人般在一起」。

馬林領導的社會民主黨（Social Democrats）上月大選在國會全部200個席次中，拿下43席，成為第3大黨，落後保守派國家聯合黨（National Coalition Party）的48席，以及芬蘭人黨（Finns Party）的46席。

國家聯合黨目前正和芬蘭人黨磋商成立聯合政府事宜。

路透報導，馬林和曾任職創投的雷克南於2020年結婚，當時擔任總理的馬林正處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 帶來的衝擊。

馬林2020年8月和雷克南完婚後在IG貼文寫道：「我們一起度過年少歲月，共同步入成年階段，並成為我們愛女的家長。」

儘管這次大選連任失利，馬林2019年上任時，以34歲之姿成為世上最年輕的總理，被全球粉絲視為進步派新領袖的千禧世代典範。

從帶領芬蘭加入北大西洋公約組織 （NATO）到因派對醜聞躍上新聞頭條，馬林是芬蘭數十年來最受歡迎的總理，不過，國內對她卻是評價兩極。

馬林在COVID-19疫情期間扮演堅定的危機領導者角色，聲望達到高峰。但她很快就捲入私生活的風風雨雨，使得對她的評價毀譽參半。

2022年外流社群媒體的影片顯示，馬林和一群芬蘭名流在派對狂歡，成了全球性新聞話題，逼得她主動接受藥物檢測以自清。

雖然有人替她辯護認為那屬於她的私生活領域，但對其他人來說，這些醜聞正是她不適任和欠缺經驗的證據。

大選落敗後，馬林的政府已正式請辭，但在新內閣上任前，仍將扮演看守的角色。