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以色列9日凌晨空襲加薩走廊 炸死3名「激進組織指揮官」

編譯張君堯／即時報導
以色列9日凌晨對加薩走廊發動空襲，導致巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭聖戰組織」3名指揮官身亡。（路透）
以色列9日凌晨對加薩走廊發動空襲，導致巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭聖戰組織」3名指揮官身亡。（路透）

以色列9日凌晨對加薩走廊（Gaza Strip）發動空襲，導致巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad，PIJ）3名指揮官身亡。

多家外媒報導，以巴衝突上周嚴重升級，PIJ領袖安德南（Khader Adnan）先前遭以色列拘留，在獄中絕食86天後於本月2日死亡，這引發包括PIJ在內的加薩走廊的武裝分子9日向以色列發射多枚火箭砲進行報復。

作為回應，以色列軍方9日凌晨派出戰機空襲加薩走廊地帶南部汗尤尼斯（Khan Younis），並在這場9個月以來最激烈的戰鬥中擊中超過130個武裝目標。巴勒斯坦醫療消息人士估計本周戰鬥造成的死亡人數至少達24人、其中包括另外3名PIJ指揮官，PIJ的武裝部門隨後也證實飛彈部隊負責人加利（Ali Hassan Ghali）是其中一名。

PIJ是加薩走廊地帶僅次於「哈馬斯」（Hamas）的加沙第二大激進組織，他們與哈馬斯、「巴勒斯坦解放陣線」（PLF）等組織共同設立的「聯合行動辦公室」發表聲明誓言要為遇難的巴勒斯坦人報仇雪恨。

不過以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）10日晚間也提出警告稱「以色列的行動還沒有結束」，他表示「我們對PIJ造成有史以來最嚴重的打擊」。

本周的空襲是自去年8月以來最致命的一次，當時有49名巴勒斯坦人喪命。PIJ近年來對以色列發動多次火箭炮襲擊並誓言要「摧毀以色列」。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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