仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

神明降臨?一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中,村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞,但後來知道真相後全都崩潰了,因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。

綜合外媒報導,印度 南部坦米爾納德邦孔巴托(Coimbatore)一戶人家在日前在家遇到一隻相當仙氣的白蛇進到家中,該隻白蛇身長約1.5米,全身鱗片白到發亮,一雙紅寶石般的眼睛非常美麗動人,不少村民直呼這隻美麗的白蛇是神明的化身。

但其實這隻白蛇非常可怕,牠其實是劇毒眼鏡蛇(Albino Cobra),一不小心被咬到是會致命的。事後這戶人家立刻通知捕蛇人前來抓蛇,最後這條白化眼鏡蛇在野生動物與自然保護基金會(Wildlife & Nature Conservation Trust,WNCT)的相關人員努力下終於成功捕獲,交給當地政府相關部門處理後續事宜。

在印度普遍民眾都會認為白蛇降臨是神蹟,不少印度民眾會將白化蛇當作神靈或是好運象徵來崇拜。但眼鏡蛇的毒性相當驚人,眼鏡蛇的毒液中主要含有攻擊神經系統導致麻痺的神經毒素,可導致內出血及流血不止,眼鏡蛇的毒液平均只要15毫克就能致人於死地。

The Forest Department on Wednesday released a rare leucistic cobra, that was rescued by a volunteer of the Wildlife & Nature Conservation Trust from Kurichi in #Coimbatore, into the wild near Anaikatti. @THChennai pic.twitter.com/gzkgfPwEqV