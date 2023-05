岸田文雄將登時代雜誌封面 稱日本在全球扮演更堅定角色

日本首相岸田文雄。美聯社

美國時代雜誌(TIME)官方推特今天發文,公布關於日本 首相岸田文雄 的獨家報導,並且張貼岸田將登上時代雜誌5月號22至29日刊封面的照片。

時代雜誌發表題為「首相岸田文雄正讓曾經是和平主義的日本,在全球舞台上扮演更堅定角色」(Prime Minister Fumio Kishida Is Giving a Once Pacifist Japan a More Assertive Role on the Global Stage)的獨家報導。

Exclusive: Prime Minister Fumio Kishida tells TIME's @CharlieCamp6ell about his plans to transform Japan's role in the world https://t.co/3OdnCQWV50 pic.twitter.com/E11D2WKhG6 — TIME (@TIME) 2023年5月10日

這篇文章也刊登一張照片,顯示岸田文雄將登上時代雜誌5月號22至29日刊封面。日本讀賣新聞也指出,時代雜誌網路版報導岸田將登上該期封面。

該期封面上寫道「日本的選擇-首相岸田文雄想要摒棄數十年來的和平主義,並使他的國家成為真正的軍事強國」。

文中寫道,白宮熱切希望具有影響力的夥伴,制衡中國日益增長的影響力,岸田文雄受此鼓舞,已開始著手讓世界第三大經濟體日本,擁有與自身匹配的軍事力量,重返全球大國角色。

此外,文章也提及,東京也許離烏克蘭 首都基輔5000英里之遠,但烏克蘭戰爭已使日本警覺到,自身正面臨一個更危險的世界,尤其是日本仍與俄羅斯因為陸海領土爭端而糾纏,北韓則時常發射彈道飛彈越過日本上空。

文章提到,更令日本擔心的是,一直是中國對台灣的侵略,專制的中國國家主席習近平一再誓言要收復台灣。