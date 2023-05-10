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俄羅斯：取消對喬治亞簽證制度及禁飛令

中央社莫斯科10日綜合外電報導

克里姆林宮今天說，俄羅斯總統普亭已經取消與高加索國家喬治亞的禁飛令和簽證制度。俄羅斯在2008年曾與喬治亞有過短暫的戰爭。

根據今天公布的一項法令，普亭（Vladimir Putin）從5月15日開始對喬治亞公民推行一項90天免簽證的制度。

另一項法令恢復俄羅斯和喬治亞之間的航空旅行。為了回應喬治亞的反莫斯科集會，俄羅斯在2019年禁止與喬治亞的航空旅行。

這兩個國家之間有著複雜的歷史，目前人在獄中的喬治亞前總統薩卡希維利（Mikheil Saakashvili）被視為莫斯科的頭號敵人之一。

在薩卡希維利努力與西方建立更緊密的關係而導致兩國多年緊張後，莫斯科與喬治亞在2008年進行短暫但血腥的戰爭。

然而，喬治亞現任當局近年來被反對派指責與克里姆林宮關係密切。

喬治亞親歐盟的總統佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）立即抨擊莫斯科的決定。喬治亞總統主要扮演儀式性角色，大部分行政權屬於總理和政府所有。

佐拉比契維利推文表示：「又一個俄羅斯的挑釁！」

「只要俄羅斯繼續侵略烏克蘭並占領我們的領土，恢復與喬治亞直航和取消簽證禁令就是不可接受的！」

俄羅斯 簽證 普亭

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