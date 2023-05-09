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普亭勝利日閱兵秀肌肉 德總理稱歐盟不會畏懼

中央社／史特拉斯堡9日綜合外電報導
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（美聯社）
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（美聯社）

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，俄羅斯今天在首都莫斯科「展示武力」無法恫嚇歐洲聯盟（EU）；他還說歐盟應該改革，以成為更大型的「地緣政治」集團。

法新社報導，今天在歐洲與俄羅斯都是吉日。5月9日是歐盟誕生提案的週年日，俄羅斯也會在5月9日勝利日（Victory Day）這天舉行閱兵，以紀念蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹。

俄國總統普亭（Vladimir Putin）今天在莫斯科紅場（Red Square）閱兵，數以千計的軍人參與其中，試圖塑造軍容壯盛形象，儘管俄軍在烏克蘭戰場屢遭挫敗。

蕭茲今天在法國史特拉斯堡（Strasbourg）告訴歐洲議會（European Parliament）議員，歐盟應維持凡有必要就會堅定支持烏克蘭。

他說：「位於此地東北方2200公里的莫斯科，普亭正在校閱軍隊、戰車和火箭。我們不要被這種武力展示恫嚇。」

提及納粹德國時期「帝國主義的妄自尊大」如何被歐盟取代，以及歐盟對於集體和平和繁榮的雄心壯志，蕭茲說，「在歐洲，我們沒人希望回到強者即法律的那個時期」，這「就是為何（歐盟）5月9日傳達出的訊息異於莫斯科」，歐盟的訊息是「過去不會戰勝未來」。

蕭茲還說，隨著非洲、亞洲、南美洲經濟大國崛起，「21世紀將是個多極世界」，緬懷「強權地位幻想」的人「是陷在過去」。

蕭茲並稱美國「依然是歐洲最重要的盟友」，並強調北大西洋公約組織（NATO）為了自身安全和援烏抗俄，正促使歐洲擴大生產防禦裝備。

蕭茲並主張，世界不斷變遷，為了增加歐盟的機遇，歐盟應兌現承諾，讓西巴爾幹半島鄰國加入；但歐盟也需要認真整頓內部，尤其必須簡化防務和稅務決策流程，以及廢止目前個別成員國掌握的否決權。

歐盟 蕭茲 俄羅斯

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