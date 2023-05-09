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遠古病毒凍5萬年仍能傳染 暖化恐添疫情危機

中央社／雪梨9日綜合外電報導
有科研團隊公布在西伯利亞發現的遠古病毒，其中一種已將近5萬年但仍能傳染。圖為一名男子戴著口罩行經外面貼有病毒示意圖的一間科研中心。(路透資料照片)
有科研團隊公布在西伯利亞發現的遠古病毒，其中一種已將近5萬年但仍能傳染。圖為一名男子戴著口罩行經外面貼有病毒示意圖的一間科研中心。(路透資料照片)

有科研團隊公布在西伯利亞發現的遠古病毒，其中一種已將近5萬年但仍能傳染。科學家益發擔心暖化恐導致凍於極地永凍層的遠古細菌或病毒外逸，造成疫情大流行。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，法國艾克斯馬賽大學（Aix Marseille University）醫學榮譽教授克拉佛希（Jean-Michel Claverie）說：「我們已知細菌能在永凍層休眠潛伏達50萬年之久，這點毫無疑問，而50萬年前智人才剛開始出現。」

克拉佛希與研究團隊近期公布他們在西伯利亞永凍層發現的7種遠古病毒，其中一種病毒已將近5萬年但仍具傳染力。

他說科學家目前還不確定遠古疾病對當今人類或動物造成衝擊的嚴重性；2021年有報導指發現於西伯利亞永凍層的100多個遠古細菌株對抗生素有抗藥性。

克拉佛希表示，若某個對猛瑪象具致命性的病毒擴散至全世界，就可能對人類產生危險影響。

他說：「我覺得這會非常危險，猛瑪象在基因上與今日的大象很接近，而大象與人類在基因上也頗接近。」

克拉佛希表示，遠古病原體從永凍層跑出需要宿主才能傳染，以往因極地不適宜人居而問題不大，但如今隨氣候變暖，極地可能變得更適宜人類活動，人與遠古病原體接觸的機會大增，恐染上遠古疾病。

位於美國麻州的哈佛大學公共衛生學院「氣候、健康與全球環境中心」所長柏恩斯坦（Aaron Bernstein）說，人類與動物的活動範圍越來越近會增加原本只在動物間傳播疾病的擴散，因為病原恐進化能感染人類。

目前有文獻顯示，可能從原本只感染動物進化到會人畜共通的病毒恐達85萬種之多。

醫學 澳洲 麻州

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