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英國加冕慶祝活動將落幕 號召民眾大方送暖

中央社／倫敦8日綜合外電報導
「大方送暖」（The Big Help Out）志工響應活動（美聯社）。
「大方送暖」（The Big Help Out）志工響應活動（美聯社）。

英國國王查理三世的加冕慶祝活動即將落幕，英王今天休假一天，王儲威廉王子會出席一場訓練幼犬的慈善活動，英國大眾則被號召響應「大方送暖」，致敬熱愛慈善的查爾斯三世。

法新社報導，經過6日在西敏寺的加冕儀式、昨天的加冕音樂會與街頭派對，英國今天號召大眾參加由超過1500個慈善團體發起的志工響應活動「大方送暖」（The Big Help Out），替慶祝活動劃下句點。

查理三世今天不會出現在大眾面前；威廉王子則會參加一場由導盲犬訓練中心舉辦的幼犬訓練課，這也是志工響應活動之一。

白金漢宮表示，「全英國全力響應『大方送暖』活動…（國王和王后）將不會親自出席任何一場活動」。

溫莎城堡（Windsor Castle）昨晚舉行一場約2萬人出席的加冕音樂會，表演陣容星光熠熠，包括老牌歌星萊諾李奇（Lionel Richie）、美國歌壇流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）、義大利知名男高音波伽利（Andrea Bocelli）、皇家芭蕾舞團（Royal Ballet）等，查理三世是特邀嘉賓，和王后卡蜜拉一起在王室包廂觀看演出。

威廉王子（Prince William）在音樂會上講話時表示：「正如我祖母在加冕時所說的，加冕典禮是我們對未來希望的宣言。我知道她就在天上，深情地注視著我們，她會是一位非常驕傲的母親。」

美聯社報導，昨晚加冕演唱會後，查爾斯三世和卡蜜拉在選秀節目「美國偶像」（American Idol）中「客串演出」。

當「美國偶像」評審萊諾李奇和凱蒂佩芮在溫莎城堡一個房間內和攝影棚現場連線時，一身深藍色西裝打著領帶的查理三世和卡蜜拉走進來，意外現身在錄影現場的大螢幕上。

查理三世開玩笑說：「我只是想看看你要使用這個房間多久？」攝影棚現場的觀眾爆出一陣笑聲。

查理三世 英國 威廉

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