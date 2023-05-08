我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐盟擬以協助俄羅斯軍武為由 制裁7家中企

紐約市擬送庇護客 洛克蘭郡長砲轟：無恥，休想過來

東京銀座名錶店爆蒙面搶案 已有4人被捕 犯案影片瘋傳

編譯羅方妤／即時報導
日本東京銀座名錶店當地時間8日傍晚6時30分左右，遭數名戴白色面具的男子持刀入內行搶，砸碎展示櫃搶走許多名錶。圖為警方趕往搶案現場調查。(擷取自推特)
日本東京銀座名錶店當地時間8日傍晚6時30分左右，遭數名戴白色面具的男子持刀入內行搶，砸碎展示櫃搶走許多名錶。圖為警方趕往搶案現場調查。(擷取自推特)

日本NHK報導，日本東京銀座名錶店當地時間8日傍晚6時30分左右，遭數名戴白色面具的男子持刀入內行搶，砸碎展示櫃搶走許多名錶。消息人士指出，警方已逮捕四名涉案男子，據稱其中三人是主謀，警視廳也正在調查詳細狀況。

案發地點位於東京地鐵銀座站以西400公尺處，道路兩旁精品店和餐廳林立。數名男子當地時間8日傍晚6時30分左右闖入銀座主要街道的名錶店，持刀威脅店員稱「快趴下，否則殺了你」，隨後砸碎展示櫃洗劫名錶並逃入接應車輛逃逸。店員並沒有受傷。

日本警視廳以搶劫案的方向偵辦，消息人士稱他們在東京都港區赤坂逮到四名嫌犯。據稱當時闖入店內搶劫的是三個人，警視廳還在調查詳細案情。

犯案過程的影片也在網路瘋傳，影片顯示許多路人目睹犯案過程，但似乎愣住了。一名在附近工作的50多歲男子指出，「戴著白色面具的三名男子闖進店內洗劫名錶，隨後搭白色車輛逃逸。銀座人多車多，根本沒想過會發生搶案。附近發生這種事實在很可怕」。

日本 地鐵

上一則

飆破華氏104度…越南、寮國和泰國曼谷周末氣溫創新高

延伸閱讀

東京西新井車站傳爆炸聲 售票機的咖啡罐突爆開 釀一女子受傷

東京西新井車站傳爆炸聲 售票機的咖啡罐突爆開 釀一女子受傷
假冒聯邦員工行騙 法拉盛男被捕

假冒聯邦員工行騙 法拉盛男被捕
男「梳子藏小刀」闖洛市議會 大罵梁家訓被捕

男「梳子藏小刀」闖洛市議會 大罵梁家訓被捕
LA大型強占街頭 30人被捕12輛車遭扣押

LA大型強占街頭 30人被捕12輛車遭扣押

熱門新聞

英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
(取自推特)

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

2023-05-05 12:06
金正恩帶女兒金主愛出席大會坐C位，胞妹金與正已被移至後排。（Getty Images）

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

2023-05-02 08:29
在社群平台上流傳的一段影片顯示，有不明物體3日凌晨飛掠克宮上空，隨即爆炸並發出紅光。(截取自@spectatorindex推特影片)

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

2023-05-03 10:23
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
威廉王子和凱特王妃帶著夏綠蒂公主和路易王子6日抵達西敏寺大教堂的西大門時，威廉看起來有點著急。（路透）

英媒：查理加冕大典威廉和凱特竟遲到 比父親更晚步入教堂

2023-05-06 21:59

超人氣

更多 >
牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了
中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞
「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應