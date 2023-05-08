東京銀座名錶店爆蒙面搶案 已有4人被捕 犯案影片瘋傳

日本東京銀座名錶店當地時間8日傍晚6時30分左右，遭數名戴白色面具的男子持刀入內行搶，砸碎展示櫃搶走許多名錶。圖為警方趕往搶案現場調查。(擷取自推特)

日本 NHK報導，日本東京銀座名錶店當地時間8日傍晚6時30分左右，遭數名戴白色面具的男子持刀入內行搶，砸碎展示櫃搶走許多名錶。消息人士指出，警方已逮捕四名涉案男子，據稱其中三人是主謀，警視廳也正在調查詳細狀況。

案發地點位於東京地鐵 銀座站以西400公尺處，道路兩旁精品店和餐廳林立。數名男子當地時間8日傍晚6時30分左右闖入銀座主要街道的名錶店，持刀威脅店員稱「快趴下，否則殺了你」，隨後砸碎展示櫃洗劫名錶並逃入接應車輛逃逸。店員並沒有受傷。

日本警視廳以搶劫案的方向偵辦，消息人士稱他們在東京都港區赤坂逮到四名嫌犯。據稱當時闖入店內搶劫的是三個人，警視廳還在調查詳細案情。

犯案過程的影片也在網路瘋傳，影片顯示許多路人目睹犯案過程，但似乎愣住了。一名在附近工作的50多歲男子指出，「戴著白色面具的三名男子闖進店內洗劫名錶，隨後搭白色車輛逃逸。銀座人多車多，根本沒想過會發生搶案。附近發生這種事實在很可怕」。