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日韓峰會 韓：合作優先 日：今後也不會動搖

編譯茅毅／即時報導
日相岸田文雄和南韓總統尹錫悅（右）7日在首爾舉行領袖會談。這是不到兩個月內，兩人再度會晤。（歐新社）
日相岸田文雄和南韓總統尹錫悅（右）7日在首爾舉行領袖會談。這是不到兩個月內，兩人再度會晤。（歐新社）

日本首相岸田文雄7日啟程出訪南韓兩天，在首爾和南韓總統尹錫悅會談，歷時近兩小時。尹錫悅表示兩國未來的合作「優先於歷史（問題）」。針對日本殖民朝鮮半島時期，日企強徵的韓籍工人（徵用工）問題，岸田說他感到痛心，但他並未就日韓關係最大障礙的歷史認識問題公開道歉，僅重申日本政府對1998年日韓共同宣言的立場，「今後也不會動搖」。

徵用工 仍由第三方代賠

岸田偕妻子岸田裕子7日上午從東京羽田機場搭機，在中午前飛抵首爾近郊的軍用機場。岸田夫婦下機後隨機前往南韓的國家墓園「國立首爾顯忠院」祭拜默哀。日韓代表團共分兩場會談，第一場僅限岸、尹等少數人參與，共進行約40分鐘；第二場才是全體成員出席。當晚6時過後，兩位領袖在首爾龍山區的總統辦公室舉行聯合記者會。

尹錫悅在記者會中說，歷史問題重要的是懷著誠意解決。有關前述徵用工的賠償問題，他自認為南韓政府3月提出由第三方代賠的方案，可同時滿足1965年兩國建交時簽署的「請求權協定」，以及2018年南韓最高法院裁決（即勒令相關日企必須賠償受害徵用工）的折衷方案，這是「法律上無懈可擊的唯一解法」。

在岸、尹兩人最關心的北韓問題上，尹錫悅表示，不反對日本參與旨在強化美國對朝「延伸性嚇阻」的美韓「華盛頓宣言」，只要日方準備好，美日韓可隨時就此展開合作。

福島核廢水 韓派專家考察

兩位領袖並談及在半導體供應鏈的建立上加強兩國合作。尹錫悅說，南韓半導體製造商能與日本材料及零組件企業，構築強韌的供應鏈。他還說，日韓在國防、經濟，全球性議題上必須密切合作，做出協調一致的反應。

至於據信可能在7月後開始排放的日本福島縣東京電力公司福島第一核電廠廢水，這次領袖會談亦達成韓方本月派專家考察團前往該廠考察的協議。

10日即就任滿周年的尹錫悅還說，岸田來訪代表兩國恢復2011年中斷的領袖「穿梭外交」，雙邊關係「步入正軌」。他並將應岸田之邀，於19日訪日參加在廣島市召開的七大工業國集團（G7）高峰會，兩人屆時將一同赴當地的和平紀念公園，謁第二次世界大戰末期原爆的韓籍罹難者慰靈碑，另將與美國總統拜登舉行美日韓領袖會談，共商北韓情勢。

日相上次訪韓是2018年2月安倍晉三出席平昌冬奧開幕式。尹錫悅3月赴東京也是南韓總統睽違12年訪日，不到兩個月，日韓領袖已兩度會談。

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