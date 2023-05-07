才不會忘了妳 網友懷念黛安娜：英國真正的王后

黛安娜沒能當上英國王后，是粉絲心中的莫大遺憾。（路透資料照片）

英王查理三世舉行加冕大典，成為這個周末全球矚目大事之一，他的現任妻子卡蜜拉也在各方注視下戴上后冠，正式成了英國 王后。不過，有廣大的皇室迷，仍然堅持查理將近42年前在倫敦聖保羅大教堂娶進門的黛安娜，才應該是英國的王后，在網上寫道：「大不列顛真正的王后永遠會是黛安娜。」

黛安娜與查理當年有如童話成真的世紀婚禮，還讓不少人記憶猶新，因此兩人婚姻破裂、離婚，黛安娜在電視上公開表明婚姻有第三者介入，查理與舊情人卡蜜拉仍然過從甚密的尷尬，到黛安娜後來在巴黎被狗仔隊追車發生車禍去世，都讓她的粉絲為她難過，更替「小三」扶正、上位，還奪走本該屬於她的后冠，依舊無法接受，在加冕大典舉行的這天，紛紛上網表達對她的懷念，為她不平。

然而也有皇室觀察者獨排眾議，覺得黛安娜倘若還在世，她應該早就放下了，在加冕大典的這一天，她會輕鬆啜飲雞尾酒，完全不會去在意這件事，不像大多數她的粉絲一樣小家子氣，她當然還是會關愛她的兒子們，支持英國王位繼承人，並且力挺她的家人。

但黛安娜的粉絲還是寫道：「我們心目中的王后，我們永遠無法擁有這位王后，真的是個好悲哀的故事。」