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才不會忘了妳 網友懷念黛安娜：英國真正的王后

記者蘇詠智／即時報導
黛安娜沒能當上英國王后，是粉絲心中的莫大遺憾。（路透資料照片）
黛安娜沒能當上英國王后，是粉絲心中的莫大遺憾。（路透資料照片）

英王查理三世舉行加冕大典，成為這個周末全球矚目大事之一，他的現任妻子卡蜜拉也在各方注視下戴上后冠，正式成了英國王后。不過，有廣大的皇室迷，仍然堅持查理將近42年前在倫敦聖保羅大教堂娶進門的黛安娜，才應該是英國的王后，在網上寫道：「大不列顛真正的王后永遠會是黛安娜。」

黛安娜與查理當年有如童話成真的世紀婚禮，還讓不少人記憶猶新，因此兩人婚姻破裂、離婚，黛安娜在電視上公開表明婚姻有第三者介入，查理與舊情人卡蜜拉仍然過從甚密的尷尬，到黛安娜後來在巴黎被狗仔隊追車發生車禍去世，都讓她的粉絲為她難過，更替「小三」扶正、上位，還奪走本該屬於她的后冠，依舊無法接受，在加冕大典舉行的這天，紛紛上網表達對她的懷念，為她不平。

然而也有皇室觀察者獨排眾議，覺得黛安娜倘若還在世，她應該早就放下了，在加冕大典的這一天，她會輕鬆啜飲雞尾酒，完全不會去在意這件事，不像大多數她的粉絲一樣小家子氣，她當然還是會關愛她的兒子們，支持英國王位繼承人，並且力挺她的家人。

但黛安娜的粉絲還是寫道：「我們心目中的王后，我們永遠無法擁有這位王后，真的是個好悲哀的故事。」

黛安娜的小兒子哈利，和皇室之間還在鬧不和，由於加冕大典與他自己的兒子亞契生日在同一天，他先快閃返英觀看父親加冕後，迅速飛回美國要趕上兒子的生日派對。與哈利和其妻梅根交好的攝影師米森哈里曼，前幾天在社群網站上發布圖文祝亞契生日快樂，附上的圖卻是亞契小嬰兒時期，用手摸著奶奶黛安娜生前照片的模樣，米森這個舉動，對於英皇室的態度，不言可喻。

黛安娜（左）與查爾斯的世紀婚禮，讓人印象深刻，結局卻不美好。（路透資料照片）
黛安娜（左）與查爾斯的世紀婚禮，讓人印象深刻，結局卻不美好。（路透資料照片）
查爾斯（左）與卡蜜拉正式成為英國的國王、王后。（路透資料照片）
查爾斯（左）與卡蜜拉正式成為英國的國王、王后。（路透資料照片）
亞契摸著無緣見面的奶奶黛安娜生前照片，粉絲看了又感動又覺得可愛。圖／摘自IG
亞契摸著無緣見面的奶奶黛安娜生前照片，粉絲看了又感動又覺得可愛。圖／摘自IG
黛安娜（中）對兩個兒子威廉（左）、哈利都很關愛。（路透資料照片）
黛安娜（中）對兩個兒子威廉（左）、哈利都很關愛。（路透資料照片）
黛安娜雖已去世多年，仍是許多粉絲心目中英國真正的王后。（路透資料照片）
黛安娜雖已去世多年，仍是許多粉絲心目中英國真正的王后。（路透資料照片）

英國 哈利 社群網站

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