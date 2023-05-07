疫情鎖國3年後 美衛星照顯示中朝或恢復陸路貿易

中國丹東與北韓之間的中朝友誼橋（鴨綠江大橋），承載兩國大部分貿易量。（美聯社）

近期，美遙測衛星數據公司「星球實驗室」（Planet Labs）照片捕捉到，連接中國丹東和朝鮮新義州的中朝友誼橋（又名鴨綠江大橋）周圍的陸海關倉儲區疑似堆滿物品，推測兩國可能已恢復中斷已久的陸路貿易。

美國之音（VOA）7日指出，儘管無法單從衛星照片判斷物體移動的實際性質，但景象與以往貨車積極進出時相同，那些物體被認為更有可能是駛往朝鮮的貨車。若它們被證實是貨車，美國之音分析，此似乎可被解讀中朝陸路貿易已恢復，其時間介在4月25至30日之間。

綜合韓聯社報導，比對上月30日於同一位置拍攝的衛星照片，相應物品僅僅占露天區域的一半左右。據了解，近三年因朝鮮防疫 政策封鎖國境，此地幾乎空無一物。而疫情 之前，這塊區域本用於停放等待返回新義州的朝鮮貨櫃車。

事實上，北韓 於2020年初始為防控疫情封鎖國境，直至去年9月才恢復與中國之間的貨列運行，部分海運也同樣進行中，然而丹冬至新義州之間的口岸貨運卻一直關閉至今。於此之前，位於兩國邊境地區東邊的中國的琿春和北韓的羅先陸路貨運已重新恢復。