沒彈藥…瓦格納首腦再嗆俄軍高層 稱10日撤出巴赫姆特

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）5日再向俄軍高層嗆聲。（Getty Images）

俄羅斯 傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）日前才坦言由於再烏克蘭 前線嚴重缺乏彈藥，瓦格納可能很快就會「不復存在」，普里格津5日再度放話，稱遲遲未等到莫斯科當局提供彈藥，將於10日撤出烏克蘭東部主要戰區巴赫姆特（Bakhmut），並交由俄羅斯國防部 接管戰局。

普里格津5日先發了一段自己在戰死士兵屍體間行走的影片。他在影片中說，「這些是今天死去的瓦格納戰士。血還很新鮮。」他指著大約30幾名瓦格納戰士的屍體，稱「他們志願來到這裡，但他們全都死了，所以你可以向肥貓一樣坐在你豪華的辦公室裡」。

普里格津隨後又在另一部影片中宣布，瓦格納部隊將於10日撤離被圍困的烏克蘭東部城市巴赫姆特，因為他的部隊缺乏彈藥，「在沒有彈藥的情況下，他們註定會毫無意義地死去」。

普里格津並在影片中大罵俄羅斯國防部的軍事領袖，「（俄國國防部長）蕭伊古（Sergei Shoigu）、（俄羅斯軍隊總參謀長）格拉西莫夫（Valery Gerasimov），我們的彈藥他X的在哪裡？」。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，不會回應普里格津的聲明。國防部也沒有直接回應普里格津的指控，但蕭伊古指示一名高階國防官員確保「持續為部隊提供所有必要武器和軍事設備」。