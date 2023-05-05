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英相會晤巴西總統 宣布捐1億給亞馬遜基金

中央社／即時報導
英國首相蘇納克（右）5日在倫敦與巴西總統魯拉（左）會晤後宣布，英國將捐款8000萬英鎊）給亞馬遜基金，幫助保護森林資源。（歐新社）
英國首相蘇納克（右）5日在倫敦與巴西總統魯拉（左）會晤後宣布，英國將捐款8000萬英鎊）給亞馬遜基金，幫助保護森林資源。（歐新社）

英國首相蘇納克5日在倫敦與巴西總統魯拉會晤後宣布，英國將加入挪威、德國和美國的行列，捐款8000萬英鎊（約1億美元）給亞馬遜基金（Amazon Fund），幫助保護森林資源。

巴西總統魯拉今天抵達英國參加6日舉行的英王查理三世（King Charles III）加冕典禮。魯拉與蘇納克今天在唐寧街英國首相官邸和辦公室閉門會面。

蘇納克首先向魯拉表示熱烈歡迎，說除了足球外，英國和巴西還有很多共同點，很高興宣布英國將投資亞馬遜基金。

魯拉表示，除了參加加冕典禮外，他的英國之行將是重建巴西與英國關係正常化，儘管英巴兩國關係良好，但經貿合作有待加強。

魯拉說，巴西在國際舞台上被孤立了6年，現在將首先恢復經貿討論，以增加貿易流量的可能性。

其次是氣候問題。魯拉表示，巴西擁有大量的礦產資源儲量，積極參加氣候會議，並承諾到2030年在亞馬遜實現零森林砍伐，只要富裕國家遵守在歷屆締約方大會（COP）中簽署的協議，幫助較貧窮國家維護森林，相信全球氣候還有救。

對於英國決定捐款給亞馬遜基金，魯拉向蘇納克致謝，表示對未來樂觀，推展與英雙邊關係及各領域合作對巴西非常重要。

亞馬遜基金是由巴西政府在2006年肯亞奈洛比聯合國氣候變化綱要公約第12次締約方會議（COP12）中提出，並於2008年魯拉第二任總統任上創建，目的在預防、監測與打擊合法亞馬遜地區（Amazônia Legal）的森林砍伐，以及保護與永續利用相關資源。

亞馬遜基金由外國政府資助，巴西國家社經發展銀行（BNDES）負責籌款、簽約和監督支援的方案和行動，挪威和德國是主要捐助者。今年4月美國宣布未來5年捐款5億美元給亞馬遜基金，但需要美國國會批准才能撥付。英國是第4個向亞馬遜基金捐款的國家。

根據巴西國家太空署（Inpe）的數據，從2019年到2022年，亞馬遜的森林砍伐與前4年相比增加近60%。

巴西總統魯拉（右）和妻子5日離開唐寧街英國首相官邸。（Getty Images）
巴西總統魯拉（右）和妻子5日離開唐寧街英國首相官邸。（Getty Images）

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