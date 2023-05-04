議員譴責北京竟遭恐嚇 加外長：考慮驅逐中國外交官

加拿大外交部長趙美蘭。（路透）

加拿大 外交部長趙美蘭（Melanie Joly）今天表示，她考慮驅逐一名中國外交官。根據一份2021年的情資報告，這名外交官曾試圖追蹤加拿大國會議員莊文浩（Michael Chong）在香港的家人，藉此恐嚇莊文浩。

路透社報導，趙美蘭在一場國會委員會的會議上說，外交部副部長現在在跟中國大使開會並召見他，且外交部正在評估驅逐外交官等不同選項。

趙美蘭是在回應在野的保守黨國會議員莊文浩提問時，做上述表示。

莊文浩被2021年的情資報告提及前，曾支持譴責北京 對待新疆維吾爾人之舉構成種族滅絕的動議。

莊文浩問道：「部長您為何還允許該名外交官獲得這個國家正式承認呢？」

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）1日報導，中國蒐集莊文浩及其家人的情報，可能是要「殺雞儆猴」，「阻止其他人採取反中立場」。中國駐多倫多領事館否認此說。

加拿大總理杜魯多 （Justin Trudeau）則說，他讀了環球郵報才發現那份情資報告，昨天還責備情報單位當時沒把報告呈給他。

但莊文浩今天說，杜魯多的國安顧問告訴他，報告2021年曾傳給支援總理及其內閣的樞密院辦公室（Privy Council Office）。