涉及不當性行為 世衛新冠溯源專家遭解雇
世界衛生組織（WHO）今天說，專家班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）因涉及不當性行為，已將他解雇。班恩巴瑞曾率領世衛國際專家小組到中國進行新冠（COVID-19）疫情起源調查。
路透報導，世衛組織表示，丹麥籍專家班恩巴瑞在去年被解職。班恩巴瑞曾領導世衛的「防疫一體」（One Health）倡議，探討疾病從動物傳播到人類的狀況。班恩巴瑞回覆路透時反駁了關於騷擾的指控，並表示他正對這個處罰提出質疑。
世衛組織發言人普爾（Marcia Poole）表示：「經調查確認對於班恩巴瑞不當性行為的指控屬實後，已在去年透過相應的處分程序將他解雇。」
普爾指出，導致班恩巴瑞解雇的案件發生在2015年和2017年，而世衛在2018年首次瞭解到這些狀況。世衛並未提供更多關於不當性行為指控的細節。
班恩巴瑞表示，在2017年發生的單一事件「已經以友好的方式及時解決」。他說他不能進一步發表評論，因為在解決方案達成共識前，他和世衛都受到保密協議的約束。
班恩巴瑞表示：「我不知道有任何其他的投訴，也沒有其他的投訴引起我的注意。」他說：「我正式質疑騷擾的認定條件，並且對於捍衛自己的權利相當樂觀。」
聯合國專門機構世衛已啟動一系列改革來改善其對應不當性行為的方式，而班恩巴瑞是自此以來，已知被解雇的最高層級世衛官員。媒體經常在討論COVID-19疫情起源時引用他的言論。他可以透過聯合國內部司法系統對解雇的決定進行上訴。
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