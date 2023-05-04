涉及不當性行為 世衛新冠溯源專家遭解雇

世衛新冠溯源專家班恩巴瑞遭到解雇。(美聯社資料照)

世界衛生組織（WHO）今天說，專家班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）因涉及不當性行為，已將他解雇。班恩巴瑞曾率領世衛 國際專家小組到中國進行新冠（COVID-19）疫情 起源調查。

路透報導，世衛組織表示，丹麥籍專家班恩巴瑞在去年被解職。班恩巴瑞曾領導世衛的「防疫一體」（One Health）倡議，探討疾病從動物傳播到人類的狀況。班恩巴瑞回覆路透時反駁了關於騷擾的指控，並表示他正對這個處罰提出質疑。

世衛組織發言人普爾（Marcia Poole）表示：「經調查確認對於班恩巴瑞不當性行為的指控屬實後，已在去年透過相應的處分程序將他解雇。」

普爾指出，導致班恩巴瑞解雇的案件發生在2015年和2017年，而世衛在2018年首次瞭解到這些狀況。世衛並未提供更多關於不當性行為指控的細節。

班恩巴瑞表示，在2017年發生的單一事件「已經以友好的方式及時解決」。他說他不能進一步發表評論，因為在解決方案達成共識前，他和世衛都受到保密協議的約束。

班恩巴瑞表示：「我不知道有任何其他的投訴，也沒有其他的投訴引起我的注意。」他說：「我正式質疑騷擾的認定條件，並且對於捍衛自己的權利相當樂觀。」

聯合國 專門機構世衛已啟動一系列改革來改善其對應不當性行為的方式，而班恩巴瑞是自此以來，已知被解雇的最高層級世衛官員。媒體經常在討論COVID-19疫情起源時引用他的言論。他可以透過聯合國內部司法系統對解雇的決定進行上訴。