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日本文仁親王夫婦搭專機訪英 出席英王加冕典禮

中央社東京4日專電
日皇德仁的胞弟秋篠宮文仁親王(左)偕妻子紀子妃赴英正式訪問，將參加英國國王查理三世加冕典禮。(Getty Images)
日皇德仁的胞弟秋篠宮文仁親王(左)偕妻子紀子妃赴英正式訪問，將參加英國國王查理三世加冕典禮。(Getty Images)

日皇德仁的胞弟秋篠宮文仁親王今天偕妻子紀子妃搭乘政府專機從東京啟程赴英國正式訪問，將參加英國國王查理三世（King Charles III）加冕典禮。

日本放送協會（NHK）報導，文仁親王夫婦今天上午在次女佳子、長男悠仁的送行下，搭乘座車從位於東京都港區的赤坂御用地寓所出發，前往東京羽田機場，最高法院長官戶倉三郎、駐日英國大使等人送機。文仁親王夫婦搭乘政府專機啟程，預定在英國時間4日下午抵達倫敦史坦斯特機場。

文仁親王夫婦預定於當地時間5日下午出席查爾斯三世在白金漢宮舉行的歡迎會，接著6日上午參加在西敏寺舉辦的英王加冕典禮，預計日本時間7日下午返回日本。

掌管日本皇室事務的宮內廳表示，英國王室發函邀請日皇德仁出席英王加冕典禮，參考到前例，在與日皇德仁與皇后雅子商量後，決定由皇嗣、也就是秋篠宮文仁親王代為出席，並由秋篠宮文仁親王的夫人紀子妃陪同出席。此行是文仁親王首度正式訪英，也是第一次參加外國君主加冕典禮。

日本皇室與英國王室間關係密切，上皇明仁過去在皇太子時代，於1953年代理昭和天皇參加英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）加冕典禮。英國2022年9月為已故伊莉莎白二世舉辦國葬時，日皇德仁與皇后雅子也曾出席。

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