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美菲在南海擴大合作 將即時分享軍事情資 反制中國挑釁

編譯徐榆涵／即時報導
菲律賓總統小馬可仕（圖左）3日也前往五角大廈拜會美國國防部長奧斯汀（圖右），表明雙方加強防務合作的緊迫性和決心。（Getty Images）
菲律賓總統小馬可仕（圖左）3日也前往五角大廈拜會美國國防部長奧斯汀（圖右），表明雙方加強防務合作的緊迫性和決心。（Getty Images）

美國和菲律賓將朝著即時分享軍事情資的方向發展，以防範中國在南海和台灣周邊地區的任何脅迫行為。

日經亞洲報導，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）本周在白宮拜會美國總統拜登後，美國國防部3日發布一份涵蓋美菲國防合作方針的情況說明書。

小馬可仕3日也前往五角大廈拜會美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。報導指出，外國領袖罕見訪問美國國防部，表明雙方加強防務合作的緊迫性和決心。

美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）在一份聲明稿指出，「兩位領袖強調深化雙邊規畫和行動合作的共同願望，包括加快聯合巡邏等聯合海上活動的節奏，以支持菲律賓在南海合法行使其權利。」

賴德強調，兩國正處於轉型時刻，並補充說小馬可仕和奧斯汀將討論廣泛的安全問題。

根據美國國防部的指導方針，為應對南海和台灣海峽突發事件的雙邊規劃奠定了基礎。 菲律賓靠近台灣，這代表北京對該島的任何入侵都會影響馬尼拉的安全。

拜登政府認為，在這種可怕的情況下加深與菲律賓的合作，將使美國有更好的機會阻止中國對台灣採取此類行動。

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