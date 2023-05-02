與中國、北韓同列宗教自由特別關注國 印度嗆美失實

美國國際宗教自由委員會（USCIRF）2023年度報告將印度 列為等級最差的17個「特別關注國」之一，並建議制裁。印度外交部2日斥責這份報告陳述失實，籲USCIRF對印度宗教自由情況多作研究。

USCIRF於美東時間1日發表的年度報告，將中國、北韓、俄羅斯、伊朗、阿富汗、敘利亞、緬甸、古巴 、厄利垂亞、尼加拉瓜、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、塔吉克、土庫曼、印度、奈及利亞、越南共17國，列為「特別關注國」（CPC）。

報告說，印度2022年宗教自由狀況持續惡化，中央、地方政府採取諸多宗教歧視政策，包括限制改信他教、跨宗教關係、穿戴伊斯蘭教女性頭巾、屠牛等，對穆斯林、基督徒、錫克教徒帶來負面衝擊。

對此，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）今晚回應，斥責USCIRF持續針對印度發表「帶偏見且帶有動機」的評論。

巴格奇表示，新德里拒絕接受這份報告對印度所做的「失實陳述」（misrepresentation of facts），這樣的失實陳述只會讓USCIRF本身失去信譽。

他呼籲USCIRF停止類似動作，並對印度的宗教多元性、民主特質以及憲法機制多作一些瞭解。

USCIRF在2023年度報告中說，早在2020年就已建議把印度列為「特別關注國」，但美國國務院 直到去年都沒有採行。印度是美國在印太戰略中的重要夥伴。

報告建議美國政府制裁迫害宗教自由的印度政府機構及官員，如凍結資產、禁止赴美等，也建議美國國會在雙邊交往過程以及聽證會、簡報會當中，對印度宗教自由議題提出關切。

印度將於明年春季大選，宗教自由料將成為執政與在野陣營的主要交鋒議題之一。