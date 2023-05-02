英前飛官涉訓練解放軍 住家遭澳警搜索找中國戰機文件

根據法院裁定書，澳洲 警方去年11月曾前往一名英國 前試飛員家中，搜查與中國殲16（J-16）攻擊戰鬥機、澳洲情報合作夥伴，以及中國最大航空公司相關的文件。

路透報導，去年11月的搜索行動適逢中國和美國及其盟友的關係日益緊張，那是西方退役戰機飛行員協助訓練解放軍 相關調查行動的一部分。

英國和澳洲已宣布取締訓練中國飛行員的前軍事飛行員，英國矢言要修改國家安全法，阻止前飛官為南非飛行學校等中介機構工作。

截至目前，南非測試飛行學院（TFASA）營運長哈特利（Keith Hartley）尚未遭到起訴。

此前他對搜索令的有效性與措辭提出質疑，並要求歸還被扣押的資料。法院於4月28日駁回他的聲請並作出裁定。

這所飛行學校與中國國營企業中國航空工業集團（AVIC）合作，在南非訓練中國飛行員，並僱用數名具軍事背景的西方飛行員。

澳洲聯邦法院聽取證詞顯示，警方懷疑哈特利於2018年至2022年間提供中國要求或資助的軍事化訓練而觸犯法律，因此搜索他的住處。

搜索令是為了尋找支持澳洲警方對哈特利進行調查的證據。哈特利涉嫌安排或協助飛行學校「向解放軍飛行員提供有關軍用飛機平台和軍事準則，以及戰術和戰略的訓練」。

哈特利的辯護律師米拉里斯（Dennis Miralis）告訴路透，他正審查法院判決，並就是否上訴尋求專家意見。

法院裁定指出，警方尋找與TFASA、解放軍、4個機型的解放軍戰機和訓練機（包括殲16戰機和殲11戰機）、AVIC，以及與兩名個人有關的電郵和加密訊息等文件和數位紀錄。這兩人的身分並未公布。

根據裁定書，警方也在找提到澳洲五眼聯盟（Five Eyes）夥伴紐西蘭、加拿大、美國、英國，以及北大西洋公約組織（NATO）和澳洲空軍的相關文件。

法官亞伯拉罕（Wendy Abraham）在裁定書中表示，「聲請人並未證明搜索令無效。它以合理精準度陳述了足以構成犯罪的行為。」