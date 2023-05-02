為什麼還沒開始反攻？烏克蘭駐英大使：目前天氣不允許

一名烏克蘭軍人4月29日坐在頓內次克州前線城市巴赫姆特（Bakhmut）附近陣地的戰車上。（Getty Images）

烏克蘭 駐英國大使普萊斯塔可（Vadym Prystaiko）2日作客天空新聞台談話新聞時，解釋了烏軍為什麼還沒展開備受期待的春季反攻。

普萊斯塔可告訴主持人，首先是他們開始的時候不會向俄軍發出信號。其次，「顯然，到目前為止，天氣並不允許重型戰車在烏克蘭常見的春季泥濘移動」。

另有網友在推特發文表示，普萊斯塔可指基輔也沒打算把反攻的「確切日期與確切方向」告訴俄方。俄羅斯 官媒《RT》則轉述，普萊斯塔可稱烏克蘭正瞄準「突破性攻勢」，但同時警告「對這一點寄予太多希望」。

Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko explains why the Ukrainian's long-awaited spring offensive has not started yethttps://t.co/M3yTQiEEai



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烏克蘭國防部 長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）4月28日也表示，儘管烏克蘭準備好發動反攻收復俄羅斯侵占的國土，但條件是「有上帝的旨意、天氣與指揮官們的決定，我們就會動手了」。