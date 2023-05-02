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防止濫用 三星禁止手機家電員工在公司使用ChatGPT

中央社／首爾2日綜合外電報導
三星禁止行動裝置與家電部門員工利用公司電腦使用聊天機器人ChatGPT等生成式人工智慧（AI）服務。（法新社）
三星禁止行動裝置與家電部門員工利用公司電腦使用聊天機器人ChatGPT等生成式人工智慧（AI）服務。（法新社）

韓國科技大廠三星電子今天宣布，由於發現相關技術遭到「不當使用」的案例，禁止行動裝置與家電部門員工利用公司電腦使用聊天機器人ChatGPT等生成式人工智慧（AI）服務。

法新社報導，自從微軟（Microsoft）支持的ChatGPT去年11月上線後，各界對聊天機器人的興趣大增。ChatGPT能靠著簡短提示詞生成散文、歌曲、試題甚至新聞文章，引發全球熱潮，但批評人士對於這類AI工具如何收集和處理資料感到擔憂。

近幾個月來，包括高盛（Goldman Sachs）在內的一些重要金融公司都已禁止或限制員工使用ChatGPT這類平台。如今，全球最大記憶體晶片和智慧手機製造商三星電子（Samsung Electronics）也加入行列。

三星的一名代表告訴法新社，這道禁令適用於行動裝置與家電部門員工。另據法新社取得的一份內部備忘錄，三星稱正努力尋找「讓員工在安全獲得保障的環境下」使用生成式AI服務的方法，「以讓工作效率與便利性能夠提升」。

備忘錄寫道：「在這些措施到位之前，我們暫時禁止在公司擁有的電腦上使用生成式AI服務。」三星並建議員工，在公司以外場所使用私人電腦登入這類平台時，也盡量不要上傳與工作有關的資訊。

三星指出，有出現員工「不當使用」ChatGPT這類功能的「一些情況」。此外三星未透露更多細節。

根據備忘錄，三星的內部調查發現，有超過6成的員工認為，利用公司裝置使用生成式AI平台，將導致安全性風險。

三星 AI ChatGPT

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