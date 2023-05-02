肯亞邪教宣傳餓死見耶穌致109死 2主嫌出庭

肇事主嫌馬林迪（Malindi）（中）。（法新社）

肯亞鬧出被稱為「沙卡赫拉森林大屠殺」（Shakahola forest massacre）的邪教害命事件，震驚全國，迄今已挖出至少109人的遺體，兩名涉案「牧師」今天出庭。

法新社報導，濱臨印度 洋的肯亞城鎮馬林迪（Malindi）附近森林上月發現集體墓穴，震驚這個基督徒占多數且信教虔誠的國家。

自封牧師的瑪肯西（Paul Nthenge Mackenzie）2003年成立「佳音國際教會」（Good News International Church）。他被控煽惑信眾藉由餓死「和耶穌相見」，今天站上馬林迪法院的被告席。

窄小的法庭內擠滿被害者親屬，大約6名警察 押送瑪肯西和其他8名被告出庭。

瑪肯西的律師告訴法新社：「我們還被沒告知檢方想提出什麼請求，我們只能等著看。」

法新社看到的法庭文件顯示，瑪肯西被控謀殺、綁架、虐待兒童等罪名。

在警方接獲線報首度進入沙卡赫拉森林後，當過計程車司機的瑪肯西4月14日自首，而森林內現已發現約30個集體墓穴。

目前為止確認死亡人數達109人，當中多半是兒童。當局昨天首度對9名孩童和1名女性的遺體進行屍檢，確認死因為挨餓，但有些被害人是窒息死亡。

另一名富裕又高調的電視福音傳道人奧德羅（Ezekiel Odero）4月27日在馬林迪被捕後，預計將在肯亞第2大城蒙巴薩（Mombasa）出庭。

奧德羅涉嫌犯下謀殺、協助自殺、綁架、使他人激進化、違反人道罪、虐待兒童、詐欺和洗錢等罪名。

檢方希望延長羈押奧德羅30天，因為有可信消息指沙卡赫拉森林挖出的遺體，跟奧德羅所屬「新生命祈禱教會」（New Life Prayer Centre and Church）幾名「無辜和脆弱信眾」之死有關。

檢方在法庭文件中寫道，奧德羅與瑪肯西有共同的「商業投資 經歷」，包括一家用來傳播「激進化訊息」給信眾的電視台。