中國前涉港官員料出席英王加冕 英議員批難接受

外交大臣柯維立（James Cleverly）。路透

英王查理三世加冕典禮6日舉行，英媒報導，中國國家副主席韓正將率團出席。有英國議員認為，韓正過去主管港澳事務，涉及北京 鎮壓「反送中」運動、強推國安法，中方派遣他出席典禮是對英國的不尊重，令人難以接受。

英媒報導，外交大臣柯維立（James Cleverly）將與韓正會晤，中方不排除將邀請柯維立訪問中國。柯維立近日告訴「每日電訊報」（Daily Telegraph），他「幾乎不可避免」將訪問中國，並強調他堅決有意運用英國能對中國發揮的影響力。

若柯維立今年稍晚順利成行，這將是繼時任外交大臣、現任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）2018年7月訪問中國後，再次有英國外相訪中。自去年9月上任以來，柯維立已先後與中國前、後任外交部長王毅及秦剛會晤。

儘管英中關係至少近3年來因國家安全、香港 、新疆等議題趨於緊張，「泰晤士報」（The Times）報導，透過精心安排，柯維立與韓正的會晤預料將以中方邀請柯維立今年稍晚訪問中國作結。英國外交部消息人士指出，一旦中方提出訪中邀請，柯維立有意接受。

韓正今年3月就任國家副主席。由於他此前曾自2018年起擔任中央港澳工作領導小組組長，主管港澳事務，期間香港歷經北京強力鎮壓「反送中」運動、強推「國家安全法」，他的訪英行經英國媒體披露後，引發部分議員不滿。

前保守黨黨魁、對華政策跨國議會聯盟（IPAC）發起人與共同主席史密斯（Iain Duncan Smith）說，英國號稱對中國有影響力，但新疆有種族滅絕和奴役勞動、南海遭入侵、香港的民主運動人士遭迫害、中國威脅侵略台灣，英國政府所謂的影響力到底成效為何。

回應柯維立的「對中影響力」說法，非政府組織「香港自由委員會」（CFHK）日前指出，英國政府的對中政策過於「天真」；面對一個有系統地在國際間毀約棄諾的國家，英國企圖發揮影響力，無異是一廂情願。

前首相特拉斯（Liz Truss）卸任後也持續呼籲英國等民主政體應正視中國威脅，停止「綏靖」人權紀錄惡劣且威脅侵略台灣的中國。

柯維立近日接受「泰晤士電台」（Times Radio）採訪時說，英國不是邀請「個人」，而是邀請「國家代表」；至於派遣哪位代表，任何國家都有權自主決定。

他並對「每日電訊報」強調，與中國官員的會晤並非如「喝茶吃餅乾聊聊天」般輕鬆愉快；只要他有機會與中國官員交談，他都會向中方提到人權、香港以及英國國會議員遭中方制裁等議題，若停止與中方互動，英國即失去直接挑戰中方、影響中方的機會，「與中國互動不意味認同中國」。

柯維立提到，他一向要求中方解除對英國國會議員的制裁。2021年3月，北京以散布關於新疆人權情勢的「虛假訊息」為由，宣布對數名議員實施制裁，包括史密斯、現任內政部安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）以及商業貿易部產業事務國務大臣甘尼（Nus Ghani）。

為反制中方制裁，英國國會2021年9月起禁止中國駐英大使進入國會所屬建築群。此次加冕典禮在西敏寺（Westminster Abbey）舉行，不是國會建築群一部分。

去年9月英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬期間，中國由國家副主席王岐山率代表團赴英，此次由韓正率團出席英王加冕典禮、履行國家副主席「禮儀性外交工作」職務，就官員位階而言並無提升。

加冕典禮登場前，查理三世與卡蜜拉2日將先行在西敏廳與國會上、下議院議員會晤，就各項議題交換意見，首相蘇納克（Rishi Sunak）與最大在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）將出席。