報導中國海外警局 歐洲記者遭北京「用新招」脅迫噤聲

中國政府被指控在海外設立警察局，引發多國調查，卻傳出報導相關新聞的記者遭到威脅與騷擾。圖為位於曼哈頓華埠的「美國長樂公會」被疑為是中國海外警察局，遭到聯邦調查局搜查。(本報檔案照)

中國跨境脅迫出新招，調查中國海外警察 局的歐洲吹哨者不只接到恐嚇要求噤聲，更多次因有人舉報放炸彈、綁架而遭拘留。吹哨者告訴中央社，對象已擴及外國公民，嚴重影響國際秩序。

總部位於巴黎的無國界記者組織（Reporters sans frontières，RSF）28日發出新聞稿，對在荷蘭和德國 的兩位記者因調查中國而遭到新型手段跨境脅迫表示譴責，要求相關當局加速深入調查以揪出騷擾者。

中國駐外使館頻稱有「炸彈威脅」 記者被當嫌犯

其中一位是曾駐中國近20年的荷蘭大報「民眾報」（De Volkskrant）資深記者瓦拉斯坎普（Marije Vlaskamp），她因去年10月開始調查中國旅居荷蘭異議人士王靖渝而成為中國恐嚇目標。

根據她4月8日在民眾報揭露的親身經歷，她先收到一連串恐嚇短信，包括自稱Alice的人要求她不得發稿。接著有人威脅她：「中國駐海牙使館將出現炸彈威脅，然後你會成為主嫌遭到逮捕。」

不久後，有大批警察到使館搜查炸彈，而瓦拉斯坎普和王靖渝也因匿名報案人的指控而被帶到警局訊問。此外，瓦拉斯坎普也接到以她之名預訂在中國海牙使館附近的飯店。

事情還沒完，之後瓦拉斯坎普和王靖渝再度被匿名報案人指控在挪威奧斯陸中國使館安置炸彈。當然，經過調查審問，嫌疑很快解除，當地警方也要求中國當局提供解釋。

王靖渝4月29日接受中央社電訪時表示，奧斯陸中國大使館只告訴挪威政府，消息來自中國外交部。

王靖渝說，記者已接受警方保護，但因報假案多次遭警方拘留，心情大受影響。「（瓦拉斯坎普）在中國沒遇過這樣的事，沒想到竟在自己國家遭中國恐嚇，荷蘭政府還無能為力，讓她很崩潰。」

德記者也頻遭「報假案」 還遭冒名訂飯店

另一位則是駐德國的自由亞洲電台記者蘇雨桐，她也因報導王靖渝而遭到威脅，甚至被上門恐嚇。

此外，騷擾者經常以她和王靖渝之名在全球預訂飯店。據王靖渝表示，有時一天就要付幾萬歐元，接著再以他們的名義發出炸彈威脅，「因這些事情，我們天天被警察傳喚或拘留，搞得無法正常生活，心理壓力非常大」。

王靖渝說，荷蘭警方已清楚他們受害者的身分，但中國會向其他國家發出炸彈威脅，對方會透過歐洲刑警組織（Europol）要求荷蘭逮捕他，「歐盟很多國家，不是每個國家都知道狀況，之前比利時警方就想要把我引渡過去」。

中共 跨境迫害手段不斷「推陳出新」。王靖渝告訴中央社，「最近出現新方法，就是打報警電話舉報我家裡有人質、炸彈，還向比利時政府報案說我在中央車站放炸彈」。

王靖渝說，他們過去每天都收到人身威脅，已經無感，「現在中共用這些方式對我們騷擾恐嚇，這是管用的」。

澳洲民運人士 也遭「假案」騷擾

中國複製澳洲民運人士柏樂志（Drew Pavlou）去年7月在中國駐英使館抗議後，因涉嫌威脅炸彈襲擊使館遭逮捕的模式，用手段讓當地執法部門逮捕異議人士，進入漫長的訴訟過程，消耗異議人士精力、擾亂情緒。

王靖渝嚴正表示，中國在海外設立秘密的警察局，是對外國主權和自由民主的嚴重侵犯，因為對異議人士的迫害已經超越國界。「如果今天不加以阻止、譴責，那麼迫害目標就不僅是中國人了；現在已逐漸改變，開始迫害外國公民了，對國際秩序有重大影響。」

美國執法單位4月中旬在紐約逮捕涉嫌運作中國海外祕密警察局的兩名男子，指控公然侵犯美國主權，但歐洲目前沒有類似行動。

王靖渝無奈表示：「歐洲警方蠻無能的，即使我的案件已逮捕幾位嫌犯，卻沒有把他們跟中國政府聯繫起來，認為只是個案，我感到很遺憾。」

瓦拉斯坎普在民眾報自述中寫道，不期待警方能逮捕任何嫌犯，「中國海外干涉的問題在於很難被證明。中共以製造混亂、迷惑警方、操控和施壓他人、讓他們彼此攻擊的手段聞名，但就是缺乏實證」。

她指出，荷蘭警方和司法單位對這種新手段大開眼界，稱為「據測來自中國政府的恐嚇」，且很多受害者不願發聲，但她在衡量個人安全與講述攸關民主社會故事的記者責任後，選擇公開經歷。

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）則表示，「這些方法相當惡毒，雖是匿名行事，但卻具有中國政權恐嚇手段的所有特色」，並呼籲德國和荷蘭當局加速深入且透明的調查，「以指認、懲戒這些陰險行動的涉事者」。