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蘇丹交戰雙方宣布延長停火72小時 但沒人遵守 持續激戰

中央社喀土穆30日綜合外電報導
圖為一名蘇丹政府軍支持者。(Getty Images)
圖為一名蘇丹政府軍支持者。(Getty Images)

交戰中的兩支蘇丹部隊今天雙雙宣布將現有停火協議延長72小時，不過雙方大體上都沒有遵守此一經多方斡旋協議。

法新社報導，蘇丹政府軍（Sudan Armed Forces）與準軍事團體快速支援部隊（Rapid Support Forces）都證實，原定子夜結束的停火將延長72小時。政府軍表示，經「美國與沙烏地阿拉伯居中斡旋」而作出此一決定。

路透報導，政府軍表示，儘管希望「叛軍」會遵守協議，卻認為對方有意繼續攻擊。交戰雙方經美國在內的調解人達成一系列停火協議，但是仍繼續戰鬥。

政府軍一直與固守首都喀土穆住宅區的快速支援部隊戰鬥。路透記者表示，經過昨天晚間在巿中心附近激戰後，今天上午當地情勢相對平靜。

政府軍今天表示，從首都西側朝喀土穆前進的快速支援部隊車隊已遭摧毀。快速支援部隊則表示，政府軍以火砲和戰鬥機攻擊其位在喀土穆省多個地區的陣地。

蘇丹政府軍與快速支援部隊的衝突於4月15日爆發。衛生部表示，已有至少528人死亡、4599人受傷。聯合國雖然通報了類似的死亡數字，卻認為實際數字恐怕遠高於此。

聯合國 沙烏地阿拉伯

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